Родителството е път, изпълнен с открития, важни решения и много въпроси. Как да разбираме по-добре потребностите на детето? Какво е важно за неговото развитие във всеки отделен етап? Към кого да се обърнем, когато търсим надежден съвет? Отговор на тези въпроси предлага „Родителник“ – новата дигитална платформа на фондация „За Нашите Деца“, създадена, за да предоставя достъп до достоверна информация и професионална експертиза на бъдещи и настоящи родители.

Идеята за платформата произтича от дългогодишния опит на фондацията в работата с деца и семейства и от разбирането, че достъпът до качествена информация е съществена част от създаването на благоприятна среда за детско развитие. В интернет родителите ежедневно попадат на огромно количество съвети и препоръки, но невинаги могат лесно да разграничат надеждните източници от непроверената информация. „Родителник“ отговаря на тази потребност, като събира знания, практически опит и професионални насоки в една достъпна и удобна онлайн среда.

Платформата предлага структурирано съдържание за различните етапи от развитието на детето – от раждането до 7-годишна възраст. Информацията е организирана във възрастови модули – 0–1, 1–3, 3–5 и 5–7 години, както и в специални направления за бъдещи родители и за грижата за самите родители. Така всеки може да открие темите, които са най-близки до неговите въпроси и потребности в конкретния момент.

Освен образователни материали и практически насоки, „Родителник“ предоставя възможност за индивидуални консултации с експерти на фондацията. След регистрация и попълване на кратък въпросник потребителите могат да разгледат ресурсите и да се ориентират към подходяща професионална подкрепа според нуждите на своето семейство.

В основата на платформата стои разбирането, че детското развитие е тясно свързано с благополучието на възрастните, които се грижат за детето. Затова наред с темите за здравето, емоциите, общуването и уменията на децата, специално място е отделено и на родителската увереност, емоционалния баланс и личната грижа.

„Създаването на „Родителник“ е естествено продължение на повече от 30 години работа в подкрепа на децата и техните семейства. През годините сме научили, че грижата за детското развитие започва много преди детето да прекрачи прага на детската градина или училището – тя започва в семейството, с увереността и възможностите на родителите да разбират и подкрепят своите деца. С тази платформа искаме да направим натрупаните знания и експертиза по-достъпни за повече семейства, да им дадем надежден източник на информация и възможност да потърсят рофесионална подкрепа, когато имат нужда. Вярваме, че информираният и подкрепен родител е важна част от средата, в която всяко дете може да расте и да развива потенциала си“, споделят от фондация „За Нашите Деца“.

Разработването на „Родителник“ е реализирано с подкрепата на Spring Impact, в партньорство с The Human Safety Net. Инициативата е част от усилията на фондацията да надгражда утвърдените си подходи и да използва възможностите на дигиталната среда, за да достига до повече семейства и да разширява достъпа до специализирани знания и услуги.

Платформата ще бъде представена за първи път пред публика на 28 и 29 ноември 2026 г. по време на фестивала на ранното детско развитие „КОД ДЕТСТВО“. Фондация „За Нашите Деца“ ще има собствен щанд, на който посетителите ще могат да се запознаят с „Родителник“, да разгледат възможностите на платформата и да разговарят с представители на организацията. Екипът ще представи различните тематични направления, образователните ресурси и възможностите за индивидуални консултации.

Фестивалът „КОД ДЕТСТВО“ събира бъдещи и настоящи родители, специалисти и организации, ангажирани с ранното детско развитие. Събитието създава пространство за срещи, обмен на знания и идеи за това как да осигурим най-добрата възможна среда за израстването на децата.

„Родителник“ е достъпен онлайн тук.

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