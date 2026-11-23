Светият синод на Българската православна църква се събира на извънредно заседание днес следобед, за да определи наместник на Ловчанската епархия до избора на нов митрополит.

Очаква се временното управление да бъде поверено на един от митрополитите на съседните епархии, предаде БГНЕС.

Митрополит Гавриил почина вчера на 76-годишна възраст след кратко боледуване. В началото на ноември той бе приет във Военномедицинската академия в София. Поклонението пред владиката ще се състои днес от 16:00 до 20:00 часа в катедралния храм „Свети Свети Кирил и Методий“ в Ловеч.

Патриарх Даниил съобщи, че погребението на митрополит Гавриил ще бъде във вторник.

Процедурата по избор предвижда първоначално да бъде изготвен списък с кандидати. След това ще се проведе гласуване на два етапа. На първия свещениците и миряните от епархията ще изберат двама кандидати, а окончателното решение ще бъде взето от Светия синод.

Процедурата продължава около три месеца. Очаква се новият Ловчански митрополит да бъде избран в началото на следващата година.

Тази сутрин в патриаршеската катедрала ще бъде отслужена света литургия по повод празника на Свети Александър Невски. По време на богослужението ще бъде отправена молитва за упокой на митрополит Гавриил.

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