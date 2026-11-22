Започна поклонението пред пред новопреставления Ловчански митрополит Гавриил в параклиса "Св. цар Борис-Михаил" в Синодалната палата, съобщи пресслужбата на Българската православна църква (БПЦ-БП).

След Литургията в храм "Св. Неделя" Българският патриарх Даниил отслужи трисагий за митрополит Гавриил, който почина тази сутрин. Ловчанският митрополит беше приет за лечение във Военномедицинската академия в София с диагноза остър панкреатит на 4 ноември.

„Пример е неговата дълбоко осмислена вяра и неговата твърдост във вярата през изпитанията, които още от първите години на монашеското му служение преодоляваше. Това го отличаваше докрай. Беше изключително принципен, изключително верен на Бога архиерей с църковно самосъзнание и изключителна помощ и подкрепа в Св. Синод“, коментира пред медиите Българският патриарх за живота на митрополит Гавриил.

По-рано пресслужбата на БПЦ съобщи, че Синодът ще се събере на извънредно заседание, на което ще определи деня и часа на опелото и погребението на митрополита, както и наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол.

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