Ден на траур е обявен в Киевска област. Най-малко 12 души бяха убити при последните руски удари по цивилни цели. Днес в Брюксел ще се проведе среща на НАТО, посветена на конфликта в Украйна и последиците за Европа, на фона на засилените през последните месеци руски удари.

Продължава издирването на оцелели в поразената 5-етажна жилищна сграда в село Димер, на около 45 километра от украинската столица. Спасителите са успели да извадят живи изпод развалините дете и 79-годишна жена.

Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува вчерашната руска атака по цивилни цели. Той също така осъди и руските удари по електроснабдяването в няколко области.

Зеленски определи ситуацията в Одеса, Одеска и Днепропетровска област като "много тежка" и добави, че аварийните екипи работят денонощно, за да осигурят алтернативно електрозахранване. Руснаците са ударили с дрон и магазин в киевското предградие Вишневе.

Съобщава се и за бомбардировка над Словянск - един от градовете в Донбас, които остават в украински ръце.

Там 500-килограмова авиационна бомба е попаднала във вход на жилищен блок. В град Днипро бомбардировките бяха насочени към депо на градския електротранспорт и обекти на енергийната инфраструктура. Унищожени са тролейбуси, метрото беше принудено да спре.

Същевременно премиерът на Чехия Андрей Бабиш се обяви против финансирането на Украйна със средства от следващия европейски бюджет. Предложението беше подкрепено от Германия, която предупреди по-рано, че от него зависят преговорите за бюджета до 2034 година.

Късно снощи словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че страната му няма да участва в заема от 45 милиарда евро за догодина, предлаган от Еврокомисията за Украйна.

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