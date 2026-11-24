Дървените палети са неизменна част от доставките на стоки, но тяхната роля в европейската икономика предстои да стане още по-значима. Новият Регламент (ЕС) 2025/40 за опаковките и отпадъците от опаковки въвежда конкретни цели за повторна употреба на транспортните опаковки, които ще засегнат производители, търговци, логистични компании и складови оператори в България.

Регламентът започна да се прилага по общото правило на 12 август 2026 г., като част от изискванията му ще влязат в действие поетапно. Сред най-съществените промени е целта от 1 януари 2030 г. най-малко 40% от обхванатите транспортни опаковки, използвани от икономическите оператори, да бъдат за многократна употреба в рамките на система за повторна употреба. Дървените палети попадат сред изрично посочените видове транспортни опаковки.

Какво означават новите изисквания за българския бизнес?

Палетите се използват ежедневно за транспортиране и съхранение на хранителни продукти, строителни материали, промишлени стоки и множество други товари. В много предприятия те се разглеждат като консуматив, въпреки че голяма част от дървените палети могат да бъдат използвани многократно, а при определени повреди - ремонтирани.

Новите европейски правила поставят по-силен акцент върху удължаването на жизнения цикъл на транспортните опаковки. За предприятията това означава необходимост да преразгледат начина, по който използват, събират, съхраняват и връщат палетите в обращение.

Освен общата цел за 40% повторна употреба регламентът предвижда и по-строги изисквания за определени транспортни операции, включително между обекти на една компания и при доставки между предприятия в рамките на една държава членка. Приложимостта на тези правила зависи от конкретния вид опаковка, транспортната операция и предвидените изключения.

Ремонтът на палети придобива все по-голямо значение

Един от практическите начини за удължаване на експлоатационния живот на дървените палети е тяхното своевременно събиране, сортиране и ремонт.

Вместо всеки повреден палет да бъде изхвърлен или заменен с нов, той може да премине през техническа проверка и при възможност да бъде възстановен за последващо използване.

Подобен подход позволява на предприятията да ограничат необходимостта от закупуване на нови опаковки, да използват по-ефективно наличните материали и да намалят образуването на дървесни отпадъци.

Ремонтът обаче е само част от решението. За да бъдат изпълнени конкретните европейски цели, палетите трябва да отговарят на приложимите изисквания за многократна употреба и да се използват в съответните системи за повторна употреба.

Българска компания с опит в повторната употреба на дървени палети

Сред предприятията, които вече работят в тази област, е българската компания „Форест Консулт и Ко“ ООД (Forest Consult & Co), създадена през 2005 г.

Основната ѝ дейност включва производство, изкупуване, сортиране, ремонт, рециклиране и доставка на дървени палети и индустриални опаковки.

Компанията разполага с производствени и складови бази в София, с. Петърч и Пловдив, като предлага нови и употребявани палети, включително стандартизирани европалети EPAL. Дружеството притежава лиценз за ремонт на дървени палети по стандарта EPAL.

Forest Consult & Co е и сервизен и логистичен партньор на международната компания CHEP в България. Сътрудничеството обхваща приемане, инспекция, сортиране, ремонт, съхранение и управление на палети, които се използват многократно в логистичните вериги.

Този модел показва как дървените транспортни опаковки могат да се управляват като дългосрочен ресурс, а не като продукт за еднократна употреба.

Подготовката за 2030 г. започва с по-добро управление на палетите

За българските предприятия предстоящите промени са основание да анализират настоящите си практики: какъв брой палети използват, колко от тях се повреждат, каква част могат да бъдат ремонтирани и дали съществува организация за тяхното връщане и повторно използване.

Ранното планиране може да помогне на бизнеса да избегне прибързани инвестиции и да избере подходящ модел според спецификата на доставките си.

Новите европейски изисквания не означават забрана на дървените палети. Напротив, тяхната ремонтопригодност и възможността за многократна употреба им отреждат важно място в прехода към по-ефективно използване на ресурсите.

За производителите и търговците основният въпрос вече не е само колко струва един палет, а колко пъти може да бъде използван и как да бъде управляван през целия си жизнен цикъл.

Следете новините ни в :