Мъж е задържан, след като убил сърна в землището на село Горно поле, съобщиха от МВР в Хасково.
Сигналът, получен вчера в Районното управление в Харманли, е подаден за лице, забелязано да дере сърна край селото.
При извършената проверка полицейските служители са установили 68-годишен жител на Хасково в обитаван от него имот в селото.
Пред служителите мъжът е заявил, че по-рано същия ден, докато се разхождал в гориста местност, е забелязал сърна и я е отстрелял със законно притежаваната си ловна пушка. В имота е открито трупно месо от дивеч, без кожа и глава. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-1338
2
23.11 2026 в 12:14
1
23.11 2026 в 12:11
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Държавни служители излизат на стачка заради ниските заплати – искат увеличение с 350 евро
Държавни служители излизат на стачка заради ниските заплати – искат увеличение с 350 евро
Властите в Източна Либия подозират атака с дрон срещу руски кораб в Бенгази
Разследването в Полша: Навлезлите в петък обекти са руски ракети Х-101
Разузнаването на САЩ: Путин не е приятел в Украйна, но в Китай контексът е друг
Разузнаването на САЩ: Путин не е приятел в Украйна, но в Китай контексът е друг