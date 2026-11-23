Мъж е задържан, след като убил сърна в землището на село Горно поле, съобщиха от МВР в Хасково.

Сигналът, получен вчера в Районното управление в Харманли, е подаден за лице, забелязано да дере сърна край селото.

При извършената проверка полицейските служители са установили 68-годишен жител на Хасково в обитаван от него имот в селото.

Пред служителите мъжът е заявил, че по-рано същия ден, докато се разхождал в гориста местност, е забелязал сърна и я е отстрелял със законно притежаваната си ловна пушка. В имота е открито трупно месо от дивеч, без кожа и глава. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

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