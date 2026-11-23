Задействаха системата за ранно предупреждение BG ALERT в Сливен заради силен вятър с пориви до 100 км/ч.

В съобщението на областния управител се призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в близост до дървета и сгради заради опасност от падащи клони и предмети.

От областната администрация апелират също така водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена, намалена скорост заради силните пориви на вятъра.

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