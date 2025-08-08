Българският бизнес в преход: какво трябва да знаят онлайн търговците и маркетолозите за еврото

На 31 юли 2025 г. в София се състоя специалното издание на Netpeak Friends Day – „Euro-ready edition“, посветено на един от най-важните процеси в икономическия календар на България – преминаването към еврото. Събитието събра над 100 души в залата на Planet Schwarz Tech Theater и привлече още 300 регистрирани, които гледаха събитието чрезlivestream в YouTube канала на агенцията.

Юридическият минимум: защо двойното обозначаване не е просто формалност

Адвокат Димо Господинов от GGlaw, очерта законовата рамка, приета със Закона за въвеждане на еврото. Търговците ще трябва да изписват цените си и в лева, и в евро от 8 август 2025 г. до края на 2026 г., при това в строго определен визуален формат и с фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лв.

Важно уточнение е, че между 8 август и 8 октомври 2025 г. е предвиден своеобразен гратисен период, в който търговците ще имат време да адаптират комуникационните и техническите си системи без риск от глоби. В този интервал не се предвиждат санкции за липса на двойно обозначаване на цените, но контролът започва пълноценно след 8 октомври. Господинов призова бизнесите да не използват този период за отлагане, а като възможност за техническа и юридическа подготовка.

Паралелно с това, между 1 и 31 януари 2026 г. ще действа т. нар. „период на двойно обращение“, в който и левът, и еврото ще бъдат валидни платежни средства. От 1 февруари нататък всички разплащания ще се извършват изцяло в евро. До 8 август се прилага пък забрана за неоснователно увеличение на цените, като санкциите за нарушение могат да достигнат до 1% от годишния оборот при юридически лица.

Платените канали: кога, как и къде да се показват двете валути

Добромир Генов, Team Lead в PPC екипа на Netpeak, внесе конкретика относно дигиталната реклама. От 8 октомври 2025 г. (краят на гратисния период) всички реклами във Facebook, Google, TikTok и други платформи трябва да включват цени и в лева, и в евро – не само в текста, но и във всички банери, видеа и автоматизирани фийдове. Това поставя предизвикателства, тъй като Google Ads например не позволява две валути в стандартните полета.

За да се заобиколи техническото ограничение, Генов препоръча в продуктовите фийдове да се използват текстови полета (например „formatted price“), в които цената е изписана като низ с двете валути. Друга стратегия е включването на двойна цена директно в заглавието или описанието на продукта. Meta Ads позволява малко повече гъвкавост, но и там е нужно да се добавят персонализирани тагове, за да се запази прозрачността за крайния потребител.

Генов обърна внимание и на техническите детайли, които предстои да се изпълнят до края на януари 2026 г. В този срок рекламодателите трябва да създадат нови акаунти в Google Ads с валута в евро, тъй като преходът не позволява смяна на валутата в съществуващи акаунти. С това идва и нуждата от актуализация на всички проследяващи настройки – скриптове, пиксели, конверсии и тагове, така че да се работи с правилната валутна единица.

Трябва да се направят и промени в Google Tag Manager, DataLayer параметрите и отчетните системи като Google Analytics 4, където стойности като value, currency и price трябва да съответстват на новата конфигурация.

Допълнително, PPC специалистът подчерта значението на адаптацията на видеорекламите с voiceover – до края на 2025 г. цените в тях може да се изговарят само в лева, но от 1 януари 2026 г. – задължително само в евро, съгласно нормативните изисквания.

CRM системите: къде се крие доверието при валутна смяна

„Преходът не е просто смяна на символ. Това е процес на пренареждане на доверието,“ отбеляза Борислава Панчева-Събева, ръководител на CRM отдела в Netpeak. В рамките на своята лекция тя показа как трябва да изглежда коректната комуникация в имейл кампаниите, автоматизациите и пуш съобщенията.

Технически, това означава добавяне на нови тагове с евро стойности в XML фийдовете, адаптиране на имейл шаблоните с двойно изписване на цени, както и визуални пояснения, например: „Изчислено по курс 1 € = 1,95583 лв.“. Практиката показва, че лева все още е водеща психологическа валута за българския потребител, затова той следва да се визуализира първи в комуникацията. Панчева подчерта и нуждата от предварително тестване на логики и проверка дали CRM платформите четат правилно новите стойности.

SEO и потребителски интерфейс: как да избегнем объркване

Антонина Кириякова, SEO специалист в Netpeak, обобщи конкретните промени, които трябва да се направят в сайтовете: от продуктовите страници и категориите, през checkout процеса, до списъците с “любими” и информация за доставка. Всички цени трябва да бъдат визуализирани в лева и евро, на един ред, с еднакъв шрифт и размер.

Техническите решения могат да варират – от JavaScript за автоматично изчисление, до бекенд интеграции и CMS плъгини. Не се препоръчва скриване на едната цена чрез CSS („display: none“), нито изписване с различни цветове, тъй като това създава объркване и неяснота. SEO аспектите включват преглед на метаданни, филтри, структурирани данни, както и създаване на статични страници, които обясняват на потребителя защо и как се е променила цената на даден продукт.

Програмата завърши с панелна дискусия, в която всички лектори отговориха на въпроси от залата, споделиха реални казуси от практиката и обсъдиха предизвикателствата пред бизнеса в навечерието на валутната промяна.

В неформалната част участниците се включиха в геймификация с тематични стикери, които даваха шанс за участие в томбола с награди – включително предоставяне на рекламни бюджети, генериране на кратки продуктови видеа и създаване на AI продуктови описания. Кафе паузите преминаха в активен networking, а атмосферата беше допълнена от брандирани материали на евро тематика.