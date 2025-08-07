5 планински и джаз причини да сте в Банско през август

Понякога планирате и резервирате лятната почивка още през януари, а друг път се събуждате в августовска събота и решавате на момента накъде да поемете. Може да мечтаете за бриз и пясък между пръстите на краката или за планински върхове, за градски уикенди или за бягства към блаженото безвремие на родопските села.

Често единственото, което ви липсва, е конкретна идея. Затова ви помагаме с една възможна посока, събрала на едно място няколко от най-вълнуващите лица на лятото – от джаз под звездите до еделвайси, хилядолетно дърво и покоряване на планински първенец. Изходната точка е Банско.

Верен помощник в навигацията из летните дестинации на България по море, в планини и градове е приложението Yettel, в което ще намерите дигиталната версия на 100-те национални обекта, създадена в партньорство с Българския туристически съюз.

Байкушевата мура

Нашето пътешествие започва с едно от най-прочутите и най-стари дървета в България – Байкушевата мура. Преходът до нея е достъпен дори за деца и за тези, които за пръв път се срещат с планината. Байкушевата мура е на възраст около 1300 години, като обиколката на ствола ѝ е над 8 метра (можете да проверите колко души ще са нужни, за да го обгърнат с ръце). До дървото се стига за около 20 минути от паркинга на хижа “Бъндерица”, като част от трасето е по дървени стълби.

Връх Вихрен

Според много опитни планинари изкачването на втория по височина връх в България Вихрен (2914 м) е по-предизвикателно от покоряването на първенеца Мусала. Само за 3 км в планината ще се изкачите с близо 1000 м надморска височина, но всяка капчица пот си струва. Класическият маршрут е по червената маркировка през хижа “Вихрен”, където особено през летните уикенди е важно да бъдете рано, ако искате да намерите място за колата си. Тръгнете рано сутринта, за да хванете част от планинската прохлада, а и за да имате достатъчно време да изкачите върха, а и да се отбиете до Кончето.

Друг вариант е да тръгнете от хижа “Яворов”, като този маршрут е много по-дълъг и по-труден, но е изключително красив. Той също минава през Кончето и през четирите най-високи върха на Пирин – Баюви дупки, Бански суходол, Кутело и Негово величество – Вихрен).

Не забравяйте поне за малко да свалите поглед от небето и панорамните гледки, защото подножието на Вихрен е едно от местата, където можете да се натъкнете на еделвайс.

Кончето

Кончето е едновременно опасна и красива седловина, която свързва втория и третия по височина върхове в Пирин. Ако сте особено големи късметлии, тук, на 2810 м надморска височина, може да станете свидетели на една от най-удивителните планински гледки в България – моментите, в които от едната страна на Кончето грее слънце, а по другата се стелят пухкави бели облаци. Можете само да минете по ръба или да комбинирате с изкачване на връх Вихрен.

Джамджиевият ръб

През Джамджиевия ръб минава маршрутът към връх Вихрен, който включва най-много адреналин. Макар да не изисква специална алпинистка екипировка, това преживяване е само за онези, които могат да погледнат надолу в бездната под краката си, без да им трепне окото. На места Джамджиевите скали са почти отвесни и изискват изкачване в стил “опълченците на Шипка”, няма и маркировка, но тръпката и гледките, които ще видят очите ви, ще помните цял живот. Подходящо е за много опитни планинари или с планински водач.

Джаз под звездите в Банско

Малко неща крещят “лято” така, както фестивал с музика под звездите. Джаз фестивалът в Банско е събитието, което от години изпълва августовските вечери в центъра на града с ритми и мелодии от всички краища на света. Всеки ден има концерти с вход свободен, както и по-бутикови изпълнения в градските барове в по-късните часове.

Докато сте в Банско, можете да съберете печати и от другите забележителности от списъка на 100-те национални обекта, които са в града. Веляновата къща, къщата-музей на Неофит Рилски, къщата-музей на Никола Вапцаров и иконната изложба в сградата на някогашния женски метох към Хилендарския манастир са под номер 1, а църквата "Света Троица" е номер 1а.

Може да се каже, че пиринската ви ваканция вече е планирана.