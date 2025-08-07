National Geographic ще бъде домакин на първия National Geographic Summit Sofia 2025

National Geographic ще вдъхнови феновете си със специално събитие, което ще бъде организирано за първи път в България. National Geographic Summit Sofia 2025 ще се проведе на 11 октомври 2025 г. в зала „Витоша“ на Интер Експо Център и ще събере на едно място забележителни учени, авантюристи, водещи и изследователи.

Сред специалните гости на форума ще са разследващият журналист и носител на множество награди Мариана ван Зелер и Пърси Биштън - един от водещите катерачи в света. Към тях ще се присъединят още изтъкнати лектори, които ще бъдат обявени допълнително, а билетите за вълнуващия форум са вече в продажба в мрежата на Ивентим на специална промоционална цена и в ограничено количество.

Първото издание на National Geographic Summit у нас ще се проведе под наслов The Power of Connection и ще даде възможност на посетителите да се срещнат на живо с някои от най-вдъхновяващите личности, част от глобалното семейство на National Geographic. Публиката ще се докосне до нови хоризонти на човешкото познание благодарение на задълбочените и изключително любопитни лекции на специалните гости.

Сред основните лектори, които ще пристигнат специално за събитието в България, е Мариана ван Зелер – разследващ журналист, носител на наградите Emmy, Peabody и duPont и водещ и изпълнителен продуцент на хитовата документална поредица на National Geographic „Трафиканти с Мариана ван Зелер“. Продукцията, която изследва динамиката в световните престъпни организации, получи рекордните 29 номинации за тазгодишните награди Emmy за новини и документалистика и e отличена с общо 9 награди Emmy за последните две години. В рамките на събитието в София, Мариана ще сподели своя професионален и личен път зад кулисите на някои от най-въздействащите разследвания.

Българската публика ще има възможността да чуе и види на живо и Пърси Биштън – професионален скален катерач с над 30-годишен опит, на който IFSC (Международната федерация по спортно катерене) поверява нелеката задача по определяне маршрути за провеждане на състезания от световната купа по катерене, както и по проектирането на изкачванията за боулдъринг по време на Олимпийските игри в Токио. Пърси е консултант в епизода “Risk” от поредицата на National Geographic с Крис Хемсуърт “Limitless: Live Better Now”.

Към тези изключителни лектори ще се присъденият и впечатляващи National Geographic Explorers – лица, които получават финансиране от National Geographic Society, за да разкриват повече за нашия свят и да го защитават, чрез работата си в областта на науката, опазването на природата, образованието и разказването на истории.

А ето и част от българските National Geographic Explorers, които ще представят работата си по време на събитието:

Гергана Даскалова – еколог и изследовател в областта на климатичните промени и биоразнообразието. Работи в Университета в Гьотинген като Branco Weiss Fellow и ръководи проект, който изследва влиянието на изоставените земеделски площи и обезлюдените села върху екосистемите в България.

Станимира Делева – биолог и пещерен изследовател, с докторска степен от Университета на Коста Рика, постдокторант към Национален Природонаучен Музей-БАН. Изследванията ѝ са фокусирани върху екологията и еволюцията на прилепите в пещерните екосистеми. Участвала е в научни експедиции на четири континента и е автор на над 40 научни публикации.

National Geographic Summit Sofia 2025 ще бъде изключително еднодневно пътешествие, под наслов The Power of Connection. Програмата ще обедини силата на личните истории, дълбочината на науката и смелостта на новите идеи. Събитието ще даде възможност на посетителите да се вдъхновят от хора, които прекосяват границите на възможното – учени, изследователи и разказвачи, чиято работа променя света. От потайните дълбини, където акулите разкриват своите генетични тайни, до върховете на научната мисъл за климата и биоразнообразието – всяка лекция ще бъде покана за размисъл и действие.

Ограничен брой билети на специална цена са вече в продажба в мрежата на Ивентим.