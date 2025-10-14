Краят на една епоха: MTV затваря музикалните си канали

Компанията Paramount Global съобщи, че затваря музикалните канали на MTV - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live.

Това слага край на една епоха, с която израснаха няколко поколения.

Каналите ще приключат работа завинаги на 31 декември 2025 г. - първо във Великобритания и Ирландия, а след това във Франция, Германия, Австрия, Полша, Унгария, Австралия и Бразилия.

Решението идва на фона на съкращаване на разходите от страна на Paramount Global, която тази година се слива със Skydance Media. То отразява и драстичната промяна в навиците на зрителите и медиите през последните години, като музикалните фенове все повече се ориентират към дигиталните опции. Социалните медии и стрийминг платформите поставят телевизиите в силно конкурентна среда, в която те трудно оцеляват.

MTV се ражда в САЩ през 1981 г. - според някои пророчески заради първия излъчен музикален клип - Video Killed The Radio Star на The Buggles.

Там Майкъл Джексън прави премиерата Thriller Майкъл Джексън през декември 1983 г., Дейвид Боуи, който се застъпи за чернокожите артисти в MTV News, Nirvana внесе грънжа в мейнстрийма с постоянното излъчване на музикалния клип Smells Like Teen Spirit.

През 1987 г. каналът започва да се излъчва и в Европа. Шоута като MTV Unplugged се превръщат в институции, а каналите определят младежката култура.

Марката MTV ще продължи да съществува чрез дигитални платформи и емблематични събития като VMA и EMA. Въпреки това, на последния ден от 2025 г. музикалната телевизия, такава каквато я познават поколенията, ще престане да съществува.