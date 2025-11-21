След искане на Орбан радио 'Свободна Европа' спря излъчване в Унгария

След искане на унгарския премиер Виктор Орбан редакцията на радио „Свободна Европа“ в страната спря работа от полунощ. Това се случва след като Орбан отправи искане по въпроса към американския лидер Доналд Тръмп.

От редакцията на „Свободна Европа“ заявяват, че са се стремили към независима журналистика, а съдържанието им остава достъпно онлайн, съобщи бТВ.

Според международна неправителствена организация „Репортери без граници“ Унгария е на 68-о място по свобода на медиите за 2025 година. Това е една от най-ниските позиции в страните от ЕС, като независимите журналистите са подложени на силен политически и икономически натиск. В Европейския съюз единствено България, Кипър и Гърция са по-ниско поставени в тази класация.

В началото на април 2025 г. подобна съдба сполетя и разпространението на Радио „Свободна Европа“ в Русия.

Шефът на радиото съобщи, че правителството на САЩ е изключило сателит, който предава рускоезичната програма на медията в страната.

Още в средата на март администрацията на Доналд Тръмп реши да замрази финансирането на радиото в Русия. Медията оспори решението в съда и спечели временна заповед за ограничаване на решението, но Американската агенция за глобални медии - правителствената агенция на САЩ, която контролира дейността ѝ, така и не възобнови финансирането.