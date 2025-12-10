Денят, в който Австралия си върна децата, завладени от Биг Тех

В сряда сутрин австралийските деца се събудиха без достъп до акаунтите си в социалните си, след като бе наложена първата в света забрана деца под 16 години да ползват пристрастяващите алгоритми. Целта е да бъдат предпазени децата от зависимост, онлайн тормоз и други престъпления.

Засега нито една друга държава не е въвела толкова стриктна забрана, затова мярката е следена с интерес в целия свят.

Забраната обхваща десет големи платформи: Инстаграм, Фейсбук, Тредс, Снапчат, Ютюб, Тикток, Кик, Редит, Туич и X. Всички те обявиха, че ще се съобразят с нея и ще използват удостоверяване на възрастта, както и ще спират акаунти на деца под 16 години. Компаниите обаче твърдят, че това не би повишило безопасността на подрастващите, пише Си Ен Ен.

Австралийските министър-председател Антъни Албанес заяви, че това е ден на гордост за родината му.

"Това е денят, в който австралийските семейства си върнаха властта от големите технологични компании. Те отстояват правото на децата да бъдат деца, а на родителите - да имат повече спокойствие", каза Албанес, добавяйки, че процесът няма да е прост.

Законът сега изисква големите платформи да докажат, че са предприели разумни стъпки за деактивиране на детски акаунти и срещу отваряне на нови такива. Глобите за това могат да достигнат 32 милиона щатски долара.

Очаква се, че някои деца и родители ще заобиколят забраната. Не се предвижда глоба за това.

Снапчат обяви, че ще замрази детските акаунти за три години или до навършване на 16 години на потребителя.

Ютюб ще отпише директно детските акаунти на 10 декември, а каналите вече няма да са достъпни. Данните в тях ще бъдат запазени, за да могат да бъдат активирани отново при навършване на необходимата възраст. Децата ще могат да гледат клипове в платформата без да се логват.

Тикток също ще деактивира детски акаунти на 10 декември. Ще бъде изтрито и съдържанието, публикувано от потребители под 16 години.

Туич няма да позволи деца да отварят нови акаунти, а старите ще бъдат деактивирани на 9 януари.

Инстаграм, фейсбук и Тредс също премахват акаунтите на малолетни.

От X досега не са уточнили какви стъпки ще предприемат.

Засега в забраната не влизат платформите Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam и Steam Chat, WhatsApp и YouTube Kids.