Георги Тошев напуска bTV: Не мога да бъда в едно предаване с Венета Райкова

Журналистът и продуцент Георги Тошев се обяви против присъствието на Венета Райкова в предаването "Преди обед" по bTV и напусна екипа на телевизията, в който работи от 25 години насам.

"Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед" по bTV от началото на сезона! Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение! Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България. В живота има светлина и сянка. Избирам светлината!", написа той тази сутрин.

Преди по-малко от час обаче Тошев заяви пред в. "24 часа", че напуска телевизията, защото отказва да бъде в едно предаване с Райкова, защото водещата не отговаря на журналистическите стандарти, в които той вярва.

Повод за напускането на Георги Тошев бе кратка дискусия между Венета Райкова и фолк певицата Мария в началото на днешното издание на "Преди обед". Разговорът започна с поздрав от страна на водещата към фолк певицата за успеха на новата ѝ песен.