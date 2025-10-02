Георги Тошев напуска bTV: Не мога да бъда в едно предаване с Венета Райкова

Журналистът и продуцент Георги Тошев се обяви против присъствието на Венета Райкова в предаването "Преди обед" по bTV и напусна екипа на телевизията, в който работи от 25 години насам.
"Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед" по bTV от началото на сезона! Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение! Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България. В живота има светлина и сянка. Избирам светлината!", написа той тази сутрин.
Преди по-малко от час обаче Тошев заяви пред в. "24 часа", че напуска телевизията, защото отказва да бъде в едно предаване с Райкова, защото водещата не отговаря на журналистическите стандарти, в които той вярва.
Повод за напускането на Георги Тошев бе кратка дискусия между Венета Райкова и фолк певицата Мария в началото на днешното издание на "Преди обед". Разговорът започна с поздрав от страна на водещата към фолк певицата за успеха на новата ѝ песен.
"Много се радвам, че си тук при нас и да благодаря специално на нашия колега Жоро Тошев, който беше човекът, който те набра по телефона, покани те още за първото ти гостуване като наш гост. Аз след това само хванах от неговия телефон да си кажем две три думи с теб. Той каза, че сте си много близки", каза Венета Райкова с доловима в гласа ирония, пише dir.bg.
02.10 2025 в 16:58
