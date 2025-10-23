Отнеха акредитацията на журналистката Кристияна Стефанова за НС след въпрос от Велислава Кръстева (видео)

Отнеха акредитацията на Кристияна Стефанова за отразяване на работата в Народното събрание.

Наскоро журналистката напусна телевизия "Евроком" и започна работа към подкаста на Ивелин Николов в YouTube. От миналата седмица тя отново идва в парламента, за да задава въпроси на политиците, дори когато те се правят, че не чуват.

Вчера сутрин обаче тя не бе допусната в Народното събрание под претекст, че формулярите за контакт при подаване на искане за акредитация били попълнени неправилно - липсвало ЕИК на фирмата.

"Не беше допусната, защото от пресцентъра си измислиха ново изискване. Да сложим ЕИК на фирмата на страницата за контакти. Нещо, което не важи за други сайтове, включително допуснати в същия ден. Така и не ми дадоха отговор по електронна поща защо не ми дават акредитация", обясни пред OFFNews Ивелин Николов.

След отнемането на акредитацията на младата журналистка, Ивелин Николов публикува видео във Фейсбук от миналата седмица, на което се вижда как по време на брифинг на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски пиарът му Велислава Кръстева отива при Кристияна и пита към коя медия работи.

Журналистката отговаря откъде е и поставя въпрос дали "нещо лошо е попитала". Преди да я приближи Кръстева тя задава въпрос на Пеевски за "Лукойл". "Не, питах коя медия сте. Разбрах, че напуснахте Евроком", отвръща Кръстева, която допреди две години работеше в Народния театър, но напусна след скандала с режисьора Александър Морфов.

Ивелин Николов коментира кратката размяна на реплики така:

"Преди около седмица пиарката на ДПС–НН Велислава Кръстева прояви интерес къде работи Кристияна Стефанова – журналистката, която задава неудобни въпроси на Делян Пеевски. Седмица по-късно акредитацията на Кристияна за парламента беше отнета. Случайност? Лично аз не вярвам в случайности."

В кулоарите на парламента тази сутрин съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев припомни случка, в която и акредитацията на журналиста Боби Ваклинов е била отнета след остро интервю с Пеевски. Той призова медиите да са единни:

"Когато един зададе неудобен въпрос към политик, а той се обърне и си тръгне - останалите да не се сърдят, че не им се е получил синхронът", каза Мирчев.

Няколко политици защитиха журналистката в социалните мрежи и се обявиха против заглушаването на свободата на словото.

Божидар Божанов (ДБ):

Венко Сабрутев (ПП):

Цончо Ганев (Възраждане):

Чуйте и разговора ни с Кристияна Стефанова в подкаста на OFFNews от преди няколко месеца: