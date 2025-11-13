Анализ на ДНК на Хитлер хвърля нова светлина върху най-изучаваната историческа фигура

Провокативният нов двусериен документален филм, създаден от базираната в Лондон продуцентска компания Blink Films и идващ по Viasat History, „ДНК на Хитлер: генетичният код на един диктатор“ представя резултатите от научно изследване на ДНК-то на Адолф Хитлер, което предлага нови гледни точки към неговия произход, биология и психично здраве чрез най-съвременен генетичен анализ.

В центъра на изследването стои рядък физически образец – плат с петна от кръв, взет от бункера на Хитлер в Берлин в края на Втората световна война. С помощта на усъвършенствани техники за извличане и удостоверяване на ДНК, екип, ръководен от генетичката проф. Тури Кинг и историка д-р Алекс Дж. Кей, потвърждава неговия произход и извършва безпрецедентно проучване какво могат да ни разкажат гените на Хитлер за неговото наследство и възможните биологични фактори.

Резултатите от изследването, които вече обикалят международните медии, предлагат нов поглед към произхода на Хитлер, като предоставят силни доказателства, които опровергават твърденията за еврейски произход, и идентифицират генетични маркери, свързани със синдрома на Калман – разстройство, засягащо сексуалното развитие – както и повишени полигенни показатели, свързани с невроразнообразни черти.

Говорейки за мащаба и отговорността на това изследване, проф. Тури Кинг споделя:

„Много дълго размишлявах дали да го направя. Но така или иначе щеше да бъде направено някой ден, затова искахме да сме сигурни, че ще бъде извършено по изключително внимателен и строг научен начин. Да не го направим, би означавало да го поставим на пиедестал.“

Комбинирайки научни тестове с исторически контекст, двусерийният документален филм разглежда дълго обсъждани въпроси около произхода на Хитлер и изследва как съвременната генетика може да хвърли светлина върху неврологични и поведенчески характеристики като СДВХ и аутизъм.

Висока вероятност Хитлер да е страдал от форма на синдром на Калман

Едно от откритията на екипа учени, базирано на анализа на ДНК на Хитлер, е заличаване в гена PROK2, който е свързан с развитието на половите органи. Вариации в този ген са установена причина за синдрома на Калман и вроден хипогонадотропен хипогонадизъм (CHH), често характеризирани с по-ниски нива на тестостерон и свързани с крипторхизъм (неслязъл тестис), както и микропенис. Този анализ на ДНК за първи път потвърждава историческата документация, че Хитлер е страдал от десностранен крипторхизъм.

Д-р Алекс Дж. Кей коментира:

„Никой досега не е могъл да обясни защо Хитлер се е чувствал толкова некомфортно в присъствието на жени през целия си живот или защо вероятно никога не е влизал в интимни отношения с тях. Но сега, когато знаем, че е страдал от синдром на Калман, това може да е отговорът, който търсехме.“

Изключително високи резултати за аутизъм, шизофрения и биполярно разстройство; висок резултат за СДВХ

Допълнителният анализ позволява на екипа да определи полигенните резултати на Хитлер за невроразвитийни и психиатрични разстройства. Той е в топ 1% за аутизъм, топ 1% за шизофрения и топ 1% за биполярно разстройство – резултати в най-високия диапазон за всяко от тези състояния. Макар те да не са диагноза, резултатите сочат повишена генетична предразположеност към всяко от тези състояния.

Изключително високият полигенен резултат за аутизъм показва повишена вероятност от развитие на аутизъм, а документалният филм разглежда различни поведения на Хитлер, които са съвместими с диагноза аутизъм – включително обсесивна личност и изключително внимание към детайла.

Добавяйки контекст към тези резултати, проф. сър Саймън Барон-Коен коментира в предаването:

„Не можем да сведем поведението му до тези диагнози… Би било много лесно хората да видят тези резултати и да кажат: „Всичко в поведението на Хитлер се дължи на аутизъм“ – и това би било грешно заключение. Рискът е редукционизмът – свеждането до генетика, когато има толкова много други фактори. Знаем, че гените не действат изолирано, а в контекста на средата.“

Произходът на Хитлер – митове и реалност

Отдавна се носи слух, че бабата на Хитлер, Мария Шикългрубер, е работила известно време в еврейско домакинство и е забременяла от господаря на дома. Приживе Хитлер предприема стъпки, за да опровергае тези слухове, като публикува официална версия на родословното си дърво, която показва, че няма еврейски произход. Въпреки това, слухът продължава да се разпространява.

Анализът на ДНК обаче опровергава този мит, като показва, че данните от Y хромозомата съвпадат с ДНК-то на мъжки роднина на Хитлер. Ако имаше еврейски произход, такова съвпадение не би било възможно.

ДНК на Хитлер: генетичният код на един диктатор (Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator)

Този документален филм съчетава историческо изследване с авангардна геномна наука, за да предложи нови прозрения как биологията, средата и идеологията се пресичат в личността на една от най-изучаваните фигури на съвременната история. Без спекулации, сериалът представя обективен и базиран на доказателства разказ за това, което може – и не може – да бъде научено за Хитлер чрез генетичен анализ.

Първата част разкрива експертният анализ зад верификацията на ДНК и поставя откритията в исторически контекст, свързан с последните дни на Хитлер. Втората част анализира генетичните резултати и техните последици за по-широкото разбиране на човешкото поведение и историческата отговорност.

„ДНК на Хитлер: генетичният код на един диктатор“ ще бъде излъчен в два епизода на 1 и 2 декември, от 21:00 ексклузивно по Viasat History за зрителите на Централна и Източна Европа.

През юли 1945 г. полковник Росуел П. Розенгрен (служил като офицер по комуникациите на генерал Дуайт Д. Айзенхауер) е допуснат от съветските сили в бункера на Хитлер. Там Розенгрен отрязва парче от плат с петна от кръв от дивана, върху който се смята, че Хитлер се е застрелял.

Това парче остава в семейството на Розенгрен цели 69 години, преди да бъде предложено на търг и закупено от Ерик Дор от Музея на историята в Гетисбърг. Екипът на документалния филм успява да получи пробата ДНК именно от този плат.

ПРОФ. ТУРИ КИНГ – ГЕНЕТИК

Тури Кинг е северноамерикански генетик и един от водещите световни експерти в областта на древната ДНК. Тя е специалистът, отговорен за идентифицирането на останките на английския крал Ричард III през 2012 г. Работейки с катедрата по генетика в Оксфордския университет и лабораторията за древна ДНК в Аризона – водещи световни центрове за генетични изследвания – екипът ѝ успява да разчете тайните, скрити в ДНК на Хитлер. За Тури това е най-вълнуващото и значимо предизвикателство в кариерата ѝ досега.

Д-Р АЛЕКС КЕЙ – ИСТОРИК

Алекс Кей е награждаван историк, автор и преводач, специализиран във Втората световна война. Родом от Обединеното кралство, той е старши преподавател в Университета на Потсдам, Германия. Сред книгите му са Empire of Destruction: A History of Nazi Mass Killing, The Making of an SS Killer: The Life of Colonel Alfred Filbert и Mass Violence in Nazi-Occupied Europe. Алекс осигурява историческия контекст, необходим за разбиране на разкритията, свързани с ДНК на Хитлер.

Viasat History е мястото, където миналото среща настоящето – дестинация както за любителите на историята, така и за любознателните умове. Със своята богата визуална естетика и задълбочен подход към разказването, ТВ каналът предлага съвременен поглед към историческите събития, личности и теми.

Независимо дали сте запалени по историята или просто ви интригуват историите, оформили света ни, Viasat History ви кани да откриете миналото чрез вълнуващи разкази, експертни гласове и гледни точки, които звучат актуално и днес.

Снимки: Viasat History