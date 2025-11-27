Тошко Йорданов: Предлагаме Кирил Вълчев отново да бъде избран за директор на БТА

Поради доказани професионални качества и безспорен обществен авторитет предлагаме Кирил Вълчев отново да бъде издигнат за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Това каза Тошко Йорданов, председател на парламентарната комисия по културата и медиите в началото на днешното заседание на комисията. По време на заседанието на комисията е предвидено изслушване на кандидати за генерален директор на БТА.

Изслушването е в съответствие с раздел V от решение на Народното събрание от 7 ноември 2025 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание.

В комисията по културата и медиите е получено едно предложение - от Костадин Ангелов от парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ- СДС, Тошко Йорданов от ПГ на „Има такъв народ“ и Марияна Бояджиева от ПГ на „БСП – Обединена левица“, каза още Йорданов. Постъпили са и писма в подкрепа на Кирил Вълчев от над 60 институции и организации, добави той.

Кирил Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“. Магистър е по право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1995 г. е завършил професионален курс по радио-мениджмънт в "Дойче Веле" в Кьолн, Германия. През 2000 г. е стипендиант в Програмата за европейски лидери на "Джърман Маршъл Фонд" в САЩ. Вълчев има стаж (през 2003 г.) в Българската секция на "Би Би Си" в Лондон, Великобритания. Дългогодишен автор и водещ е на обзорните публицистични предавания „Седмицата“ (от 1994 г.) и "Годината" (от 1996 г.) по Дарик радио. От 2000 г. до 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. е управляващ съдружник на адвокатско дружество, специализирано в областта на медиите и интелектуалната собственост. От 2005 г. е секретар на Управителния съвет и постоянен правен консултант за учредяването и дейността на Съюза на българските национални електронни медии - сдружение на БТА, БНТ, БНР, БТВ, Нова телевизия и Дарик радио. В периода 2019 г. - 2020 г. е член на експертната група за промени в Закона за радиото и телевизията към Комисията по културата и медиите на Народното събрание. Носител е на редица отличия и награди в областта на медиите. През 2003 г. и 2011 г. Вълчев е правен консултант при изготвянето на проект на Закон за БТА (в края на 2011 г. законът е приет от Народното събрание).

На 27 януари 2021 г. е избран за генерален директор на БТА от 44-ото НС на Република България, без нито един глас против или въздържал се.