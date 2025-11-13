Съдът с ново решение за БНТ, СЕМ гневен, че блокира конкурса

ВАС отмени определение на Административен съд София - област, свързано с конкурса за избор на генерален директор на БНТ и така го върна на по-долната инстанция за продължаване на делото. Самото дело обжалва провеждането на конкурса за генерален директор на БНТ.

"За пореден път Административен съд София - област спира Съвета за електронни медии да осъществи законовите си правомощия за избор на генерален директор на БНТ. СЕМ не приема мотивите на това определение и ще обжалва", съобщава днес медийният регулатор по повод спрения заради съдебни процедури нов конкурс за генерален директор на обществената телевизия.

Там вече повече от един мандат регулаторът не може да избере нов шеф, защото конкурсът е блокиран в съда.

Ето какво пише днес СЕМ по повод новото решение на съда:

В рамките на по-малко от три месеца Административен съд София - област смени три пъти своето тълкуване относно правния характер на решението на СЕМ за откриване на нова процедура за избор на нов генерален директор на БНТ. Съветът счита това не само за неправилно, но и опасно, както и за груба намеса в дейността му, която преминава вече всякакви разумни времеви срокове.

Най-напред през август различни състави на Върховния административен съд и на АССО приеха разбирането, че Решението на СЕМ не е индивидуален административен акт и е от категорията на актовете по чл. 21, ал. 5 АПК, като не подлежи на обжалване. След това се прие, че актът е административен и поражда правни последици по отношение на един от жалбоподателите и на това основание бе спряна процедурата за избор на генерален директор. Това определение беше отменено от Върховния административен съд.

Сега тричленен състав на Административен съд София - област в състав Виргиния Димитрова, Каролина Неделчева и Емил Желев отново постанови спиране на Решение № РД-05-70 от 15 юли 2025 година, като прие, че „С оглед съдържанието и юридическите характеристики на процесното Решение № РД-05-70 от 15.07.2025 г. на Съвета за електронни медии, последното представлява акт с еднократно правно действие, с който се създават предпоставки за неопределен брой лица да заявят участие в процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия, поради което по своята правна същност това решение представлява общ административен акт по смисъла на чл. 65 АПК“. Разбиране, което досега никога не е възприемано в практиката на съда и на СЕМ за всички избори на генерален директор на двете обществени медии.

Съветът за електронни медии счита, че подобни противоречиви тълкувания целят изцяло обслужването на интересите на сега заемащия длъжността генерален директор, който повече от цял втори мандат заема тази длъжност чрез шиканиране на процеса от него и от другия жалбоподател Сашо Йовков. Съветът намира, че съдът изцяло дава превес на техните правни интереси за сметка на обществения интерес.

СЕМ счита, че всички тези жалби са спекулативни и недопустими. Съдът следваше изцяло да ги отхвърли в съответствие с досегашната си практика. Вместо това той прие че „именно от факта, че в предходната процедура Кошлуков и Йовков са били участници и съществува хипотетична възможност прекратяването на този конкурс да бъде отменено, за тях произтича правен интерес от оспорване на решението на СЕМ да открие нова процедура за избор на генерален директор на БНТ“. На това основание и съдът отново спря процедурата.

По този начин правомощията на СЕМ практически са иззети от съда и изборът за генерален директор за целия период на отлагане на тези производства се взима не от легитимно избрания Съвет за електронни медии, а от Административен съд – София област в различни негови състави.