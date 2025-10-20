Почина журналистката и бивш депутат Магдалена Ташева

Почина журналистката Магдалена Ташева - позната още и като водещ по ТВ Алфа и автор на Youtube канал.

Ташева бе и депутат от партия "Атака" в два парламента - 42-рия и 43-тия.

Скръбната вест съобщиха нейни близки в социалните мрежи.

Магдалена Ташева е родена на 1 март 1953 г. в Горна Оряховица. Завършва ядрена физика в Софийския университет и английска гимназия във Варна. В началото на кариерата си работи в Института по микроелектроника.

Преди да постъпи в партия "Атака", работи в отдел "Анализи" на вестник "Монитор", а след това - във вестник "Атака".