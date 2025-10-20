Почина журналистката и бивш депутат Магдалена Ташева

OFFNews 20 октомври 2025 в 11:02 3139 3
Магдалена Ташева

Снимка Фейсбук/Личен архив
Магдалена Ташева

Почина журналистката Магдалена Ташева - позната още и като водещ по ТВ Алфа и автор на Youtube канал.

Ташева бе и депутат от партия "Атака" в два парламента - 42-рия и 43-тия.

Скръбната вест съобщиха нейни близки в социалните мрежи.

Магдалена Ташева е родена на 1 март 1953 г. в Горна Оряховица. Завършва ядрена физика в Софийския университет и английска гимназия във Варна. В началото на кариерата си работи в Института по микроелектроника.

Преди да постъпи в партия "Атака", работи в отдел "Анализи" на вестник "Монитор", а след това - във вестник "Атака".

    1000

    3

    aceton

    20.10 2025 в 15:43

    -0
    +0
    изключително гнусна твар!

    3146

    2

    1215

    20.10 2025 в 15:14

    -0
    +0
    И освен това не е никаква джурталистка , а ядрен физик.

    3146

    1

    1215

    20.10 2025 в 13:36

    -0
    +0
    Зла кучка.Да почива в мир ,ако й позволят.
     
