Съпругата на Георг Георгиев влиза в Нова ТВ, Лилия Мустакова излиза

От понеделник към екипа на Нова ТВ се присъединява Виолета Манчева - съпруга на министъра на външните работи Георг Георгиев.

Тя ще бъде водеща на късната информационна емисия и репортер в нюзрума на NOVA.

Виолета Манчева е завършила журналистика и магистратура по европейска интеграция и дипломация в ЕС в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Георгиев и Манчева се венчаха на 18 септември 2022 г. в Троянския манастир.

Журналистката и водеща Лилия Мустакова пък обяви, че напуска Нова телевизия след пет години работа в новинарския екип на медията.

В емоционален фейсбук пост тя сподели, че преди месец е взела решение да сложи край на професионалния си път в медиите. Решението ѝ не е било лесно, но вярва, че това е правилният момент за промяна.

Ето какво написа още тя във фейсбук профила си:

Днес е един труден и емоционален ден за мен, затова ми е сложно да намеря думите, които търся. Но ще се опитам...

Преди един месец взех едно от най-трудните си решения - да сложа край на моя професионален път в медиите. Последните пет години в NOVA бяха една сбъдната мечта, вихрушка от събития, уроци и моменти, които изглеждат все едно минаха само за миг. Решението да се разделя с телевизията беше трудно, но вярвам, че към този момент е и най-правилното.

Благодарна съм, че имах възможността да правя това, което обичам! Да се докосна до детската си мечта. Това ще ми липсва изключително много (с изключение на ставането в 3 часа сутринта), но знам, че съм готова за нещо ново и различно.

Благодарна съм за всичко, което научих, постигнах и преживях. Но най-много съм благодарна за хората, които срещнах по пътя. За мен беше чест, удоволствие и привилегия да работя с този екип от невероятни професионалисти и хора. Рамо до рамо с най-добрите в бранша. Благодаря ви за всичко! За уроците, подкрепата, споделените моменти!

Поемам към едно ново предизвикателство с пълно сърце! И се надявам пътищата ни отново да се пресекат.

Прекрасни сте! Благодаря ви за всичко! Обичам ви! До нови срещи!

От 13-ти октомври водещата Мина Илиева ще представя първите новини за деня в „Здравей, България“.

Досега тя беше лице на информационния канал NOVA NEWS. Нейният професионален път започва като стажант в нюзрума на NOVA, а по-късно е репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години. Като репортер тя е отразявала политически, социални и културни теми. Завършила е журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".