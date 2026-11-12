''Неосат'' прекратява услугата си за платена телевизия

Сателитният тв доставчик "Неосат" обяви, че прекратява телевизионната предоставянето на платени телевизионни канали от 15.01.2027.

След тази дата няма да бъдат приемани плащания от абонати.

"Решението е обусловено от икономически и пазарни обстоятелства, които не позволяват устойчивото продължаване на тази дейност. Абонатите, които притежават собствено оборудване, ще могат да продължат да го използват за приемане на безплатните сателитни телевизионни канали на България Сат 1.9Е без заплащане на абонамент към neosat. На абонатите, които са предплатили за времето след прекратяването на платените услуги, ще бъдат възстановени съответните суми за периодите, през които услугата няма да бъде предоставяна", съобщава доставчикът.

"Ще положим необходимите усилия прекратяването на платените телевизионни услуги да протече организирано, прозрачно и с минимални неудобства за нашите абонати. Благодарим Ви за доверието и за това, че избрахте neosat през годините", допълва операторът, който стартира услугата си през 2024 г.

"Неосат" е сателитно ориентирана телевизионна платформа, базирана на България Сат 1 - първият български комуникационен сателит. Операторът имаше амбиция да предоставя "цифрова телевизия от ново поколение с високо качество навсякъде и по всяко време, без обвързващи условия". Бе предпочитан от абонати, които предпочитат да избегнат обвързващите срочни договори на големите телекоми, които товарят абонатите с много скрити клаузи в договорите. През годините обаче цифровият оператор имаше проблеми с доставката на някои от платените канали, вкл. с тези от групата на "Нова броудкастинг".

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