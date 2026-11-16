Внезапно почина нашият обичан колега Владимир Клисуров - дългогодишен журналист, баща на две деца и прекрасен човек.

Тъжната вест съобщиха близките му. Владо си е отишъл ненадейно в събота.

"Загубихме Владо", написаха колегите му от вестник "България" днес, където той работеше.

Владо бе и в екипа на Десислава Иванчева, когато тя ръководеше столичния район "Младост", и се бореше за промяна в района. Временно пое нейните функции след ареста ѝ.

Редакцията на OFFNews изказва дълбоки съболезнования на семейството на Владо!

Почивай в мир, Адо!

Иванчева се прости с Владимир Клисуров, тя написа във фейсбук:

Има хора, чиято загуба оставя празнота, която никога няма да бъде запълнена. Хора, които не просто преминават през живота ни, а оставят след себе си следи, каузи, спомени и частица от себе си във всичко, до което са се докоснали.

Днес се сбогуваме с един такъв човек. С Владимир Клисуров. С приятел. Със съмишленик. С борец. С човек с огромно сърце, остър ум и неизчерпаема енергия да променя света около себе си.

Адо беше един от хората, с които заедно събудихаме „Младост“. Един от учредителите на „Зелен Младост“, заместник-кмет на района, с който заедно се борихмe, непримирим защитник на зелените площи, на дърветата, на правото на децата ни да растат сред зеленина, а не сред бетон.

Зад много от детските площадки в „Младост“ стоят неговите усилия, неговата упоритост и вярата му, че всяко дете заслужава по-добра среда.

Той беше и сред създателите на отличения с награда от „Екопак“ проект, чрез който над 2000 деца в „Младост“ се научиха да събират отпадъците разделно. Защото за него промяната започваше от децата, от възпитанието, от малките стъпки, които оставят голяма следа.

Адо създаде и вестника на „Младост“. Беше брилянтен журналист, талантлив политолог, човек на словото, идеите и смелите позиции. Дори Facebook страницата Десислава Иванчева /Dessislava Ivancheva/ беше негово дело. Толкова много от онова, което хората виждаха, четяха и приемаха за даденост, носеше неговия невидим почерк.

Но зад всички тези каузи и постижения стоеше нещо много по-голямо.

Един прекрасен баща на двама синове. Един любящ и грижовен съпруг. Един истински приятел.

И сега е толкова несправедливо. Толкова рано. Толкова болезнено.

Остават двете му момчета, любимата му жена, приятелите, спомените и всичко, което създаде. Остават дърветата, за които се бореше. Детските площадки, на които ще продължат да звучат детски гласове. Децата, които научи да пазят природата. И един квартал, който никога няма да бъде същият без него.

Някои хора си отиват от този свят, но остават завинаги в него чрез доброто, което са направили.

Адо, ти беше от тях.

Благодаря ти за приятелството. За битките. За смелостта. За всичко, което даде на „Младост“ и на хората около себе си.

Ще ни липсваш повече, отколкото думите могат да изразят.

Светъл път, Адо!

И дано там, където си, има много зеленина, светлина и спокойствие. Тук остави достатъчно битки, които ние ще трябва да продължим вместо теб.

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