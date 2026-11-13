ТАСС аут от Евроалианса на информационните агенции

OFFNews 13 ноември 2026 в 13:42 753 0
ТАСС

Снимка Риа Новости

Общото събрание на Европейския алианс на информационните агенции (ЕАНА) реши на срещата си в Ларнака, Кипър, да изключи руската държавна информационна агенция ТАСС, предадоха Чешката осведомителна агенция (ЧТК) и украинската Укринформ.

Решението е взето с тайно гласуване с 19 гласа "за" от присъстващите общо 20 агенции по искане на украинската Укринформ.

Един делегат се е въздържал, няма гласували против, посочва ЧТК.

Членството на ТАСС беше замразено няколко дни след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

ЕАНА е основана през 1956 г. и в момента в нея членуват 32 водещи информационни агенции от Европа.

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