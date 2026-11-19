Стрийминг платформата SkyShowtime, която обслужва повече от 20 държави, спира да работи през 2027 г. Като част от решението, изпълнителният директор на SkyShowtime Монти Сархан напуска поста си. Временно управлението ще бъде поето от Марк Нийл, който ще ръководи преходния период, пише The Hollywood Reporter.

Решението идва пет години след началото на проекта, който трябваше да обедини съдържанието на две от най-големите американски медийни групи. To e взето от собствениците ѝ Comcast и Skydance, които се отказват от съвместния си проект в Европа.

Към момента не са съобщени сроковете за прекратяването ѝ в отделните държави. Абонатите ще продължават да имат достъп до сериалите и филмите по обичайния начин до началото на процеса по спирането. Не е ясно дали те ще бъдат прехвърлени към други стрийминг услуги за България, когато SkyShowtime спре да функционира.

Решението идва пет години след началото на проекта, който трябваше да обедини съдържанието на две от най-големите американски медийни групи. От тогава обаче пазарът се промени - Paramount се обедини с Warner Bros. Discovery под контрола на Skydance на Дейвид Елисън. Новата група вече е собственик на две големи стрийминг платформи HBO Max и Paramount+, които заедно имат 203 милиона абонати по света.

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