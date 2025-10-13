Жаклин Вагенщайн: Няма да се поддадем на натиск. Петиция призова Cinelibri да спре израелски филм

Петиция, подписана от над тридесет български и чуждестранни кинотворци, артисти и културни дейци, призова ръководството на Международния кино-литературен фестивал Cinelibri да прекъсне своето партньорство с Посолството на Израел в България.

В откритото писмо до директора на фестивала Жаклин Вагенщайн и изпълнителния директор Александра Александрова, подписалите изразяват „дълбоко смущение и разочарование от продължаващото партньорство“, което, според тях, „легитимира политическия дневен ред на държава, пряко отговорна за системното унищожение на палестинския живот и култура“.

Авторите на петицията подчертават, че в разгара на конфликта в Газа, фестивалът отново организира Гала вечер на Израел, което според тях е „морално осъдително“ и „в противоречие с афишираната мисия на Cinelibri да се противопоставя на унищожението с творческа енергия и състрадание“.

Сред подписалите са Виктор Лилов, Димитър Кенаров, Ралица Петрова, Юлиана Методиева, Надежда Московска, Крум Родригес, продуценти, журналисти, писатели и представители на културни организации като Български фонд за жените.

Позицията на Жаклин Вагенщайн

В официално изявление, разпространено след вълната от публикации и реакции, директорът на Cinelibri Жаклин Вагенщайн категорично отхвърли обвиненията и призивите за цензура.

Тя заяви:

„Заради появили се в публичното пространство внушения, инсинуации и непредизвикани вандалски акции бихме искали да уверим всички наши зрители, партньори и съмишленици, че екипът на Синелибри никога не се е намесвал в политически дебат и не е заемал политически позиции. Да, Синелибри е фестивал за кино и литература, а киното и литературата днес са ангажирани повече от всякога с широка палитра от социални, политически, екологични и други проблеми, някои от които извънредно болезнени.

Документалният разказ на Том Шовал „Писмо до Давид“, отличен на редица международни фестивали, сред които и Берлинале, разказва потресаваща действителна история за невинни жертви на насилие, заложници на една терористична групировка. Това е филм, който не съдържа агресия и не обижда нито една общност или група хора. За сметка на това, саботажните антисемитски акции срещу излъчването на филм с подобно съдържание представляват форма на морално насилие – те на практика ограничават свободата на творчеството и нарушават правата на зрителите.

Имаме основания да смятаме, че организаторите на тези акции се стремят да дискредитират самия фестивал. В този контекст „Синелибри“, както и някои кина, станаха обект на вандалски прояви. Нека се запитаме: кой всъщност е насилникът тук, този, който прави филмите достояние на широката общественост или този, който лепи стикери по тоалетните?

Наш основен ангажимент е да гарантираме сигурността на зрителите, чуждестранните ни гости и партньорските кина. Именно това налага временното прекратяване на една публична прожекция. В никакъв случай няма да се поддадем на този натиск и ще направим всичко необходимо филмът да достигне до абсолютно всеки, който иска да го види.

Отделно, не смятам, че е нужно да отговарям на неграмотна, нескопосана и многократно редактирана петиция, съдържаща предимно неверни твърдения и подписана от малка група яростни антисемити, придружени от няколко заблудени, които твърдят, че не са такива и не упражняват цензура. Какво ли разбират тези лица под сътрудничество на кинофестивал с дадена държава, освен прожекция на филм? Къде видяха военни действия, освен тези, които те самите водят със своите злонамерени атаки? С какво право тази група хора ме призовава да избирам с кого да работя, сиреч – какви филми да излъчвам? И как си позволяват да въвличат фестивал с напълно различен фокус в своите абсурдни каузи? А тези, които твърдят, че не са антисемити, се компрометират напълно, подписвайки петиция рамо до рамо с открити и декларирани антисемити.

Аз съм еврейка и се гордея с това! Всеки акт, насочен срещу мен на тази основа – като директор на фестивала, както и срещу произхода на нашите гости и филми – ще бъде третиран като проява на антисемитизъм, за което ще бъдат сезирани съответните институции и органи.

В заключение, ако се проследи добросъвестно програмата на фестивала, сега и през годините, ще стане ясно, че Синелибри винаги е бил трибуна на изключително разнообразни и разнопосочни кино-литературни послания. Никога не е допускана „цензура“ или „автоцензура“ по отношение на дадена проблематика, теми и идеи. Ако това схващане може да се интерпретира като политическа позиция - то тя е позиция в интерес на бъдещето на човешката цивилизация изобщо.“

Фестивал под напрежение

Спорът около прожекцията на израелския документален филм „Писмо до Давид“ на Том Шовал идва само дни след откриването на единадесетото издание на Синелибри, което тази година започна с премиерата на „Чужденецът“ на Франсоа Озон, както OFFNews писа.

По думите на организаторите, временното прекратяване на прожекцията е предприето единствено с цел гарантиране сигурността на зрителите и гостите, но фестивалът няма намерение да сваля филма от програмата си.

Искате да знаете повече?

Текстът на постъпилата петиция гласи:

"С настоящото писмо изразяваме позицията си на кино творци, артисти и културни дейци, водени от вярата в потенциала на изкуството да осмисля живота, да бори несправедливостта и да облагородява света. Много от нас са работили със Cinelibri и са били вярна публика на фестивала през годините.

Ето защо сме дълбоко смутени и разочаровани от продължаващото партньорство на Cinelibri с Посолството на Израел в България и легитимацията на интересите и политическия дневен ред на държава пряко отговорна за системното унищожение на палестинския живот и култура. В разгара на продължаващия геноцид в Газа, за втора поредна година Cinelibri организира специална Гала вечер на Израел, широко рекламирана онлайн и в хилядите брошури на фестивала. Това е не само неподобаващо, но и морално осъдително. На 9 октомври галата е свалена от уебсайта на фестивала. Въпреки това спонсорството на Посолството на Израел продължава да фигурира там. Парадоксално, мотото на фестивала „пяна на дните“ е заимствано от романа на Борис Виан, открит антимилитарист и антифашист.

Смятаме за лицемерна публично заявената позицията на Cinelibri "да се противопоставяме на унищожението с творческа енергия и състрадание към болката на другите“, докато в същото време се възползва от политическия и финансов капитал на посолство, представляващо режим, чийто войски ежедневно шокират света с невижданата си жестокост и с пълно незачитане на международния правов ред. Въпреки че действията на Израел в Газа се определят като геноцид от най-уважаваните международни организации за правата на човека в света, включително от Независимата международна комисия за разследване на окупираните палестински територии към ООН, Cinelibri избира да остане на грешната страна на историята и да участва активно в заличаването на палестински гласове и животи.

Предвид тежестта на обвиненията срещу израелската държава, призоваваме Cinelibri да прекъсне финансовите и културните си връзки с израелското посолство. Призоваваме Cinelibri да преразгледа своите насоки за спонсориране, както и да се стреми към съгласуваност между афишираните си артистични и етични принципи и приоритетите си при набиране на средства за фестивала. Не на последно място, призоваваме ръководителите на тази и други културни институции в България да заемат морална позиция срещу културното „изпиране“ на геноцида и апартейда."