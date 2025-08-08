Броят на кредитите и на депозитите у нас расте с 1,4% към края на юни на годишна база

Броят на кредитите на нефинансовите предприятия, финансовите предприятия и домакинства и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) към края на второто тримесечие на 2025 г. нараства с 1,4 на сто на годишна база, а общият им размер - с 14,2 на сто. Това съобщи Българската народна банка (БНБ) на интернет страницата си, цитирани от БТА.

Кредитите на сектор "Нефинансови предприятия" в края на второто тримесечие на 2025 година са 158 000 броя, като нарастват със 7,6 на сто на годишна база. Размерът на тези кредити е 50,804 млрд. лева, като се отчита нарастване с 8,7 на сто на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора нараства с 2,8 на сто, а размерът им - с 1,6 на сто.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са "Търговия" (26,7 на сто), "Преработваща промишленост" (20,8 на сто) и "Операции с недвижими имоти" (12 на сто). Към края на юни 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75,7 на сто.

Кредитите на сектор "Финансови предприятия" в края на второто тримесечие на 2025 година са 1159 броя, като нарастват на годишна база с 15,9 на сто. Размерът на тези кредити е 8,998 млрд. лева, като се отчита увеличение с 11,9 процента на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят, както и размерът на кредитите на сектор "Финансови предприятия" се увеличават с 2,6 на сто. Към края на юни 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99,2 на сто.

В края на юни 2025 г. броят на кредитите на сектор "Домакинства и НТООД" нараства на годишна база с 1 процент, като достига 2,887 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 20,8 на сто, като достига 51,003 млрд. лева. В края на юни 2025 г. в сравнение с края на март 2025 г. броят на тези кредити намалява с 0,3 на сто, а размерът им се увеличава с 5,4 на сто. Към края на юни 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 000 до 250 000 лв. с дял от 27,8 на сто.

Броят на депозитите на сектори "Нефинансови предприятия", "Финансови предприятия" и "Домакинства и НТООД" към края на второто тримесечие на 2025 г. нараства на годишна база с 1,4 на сто, а общият им размер с 10 на сто.

Депозитите на сектор "Нефинансови предприятия" в края на юни 2025 г. са 654 700 броя, като се отчита ръст от 4,9 на сто спрямо края на същия месец на 2024 г. В края на второто тримесечие на 2025 г. размерът на тези депозити е 46,939 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 6,1 на сто. Спрямо края на март 2025 г. броят им се увеличава с 1,3 на сто, а размерът им с 0,4 процента.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са "Търговия" (24,9 на сто), "Преработваща промишленост" (14,1 на сто) и "Строителство" (9,7 процента). Към края на юни 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 59,6 на сто.

Депозитите на сектор "Финансови предприятия" в края на юни 2025 г. са 8221 броя, като се отчита ръст от 6,2 на сто спрямо края на същия месец на 2024 г. В края на второто тримесечие на 2025 г. размерът на тези депозити е 4,456 млрд. лева, като на годишна база той се увеличава с 30,5 на сто. Спрямо края на март 2025 г. броят им се повишава с 1,8 на сто, а размерът им спада с 3,3 процента. Към края на юни 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 89,5 на сто.

В края на второто тримесечие на 2025 г. броят на депозитите на сектор "Домакинства и НТООД" е 9,016 млн., като нараства на годишна база с 1,1 на сто. Размерът на тези депозити в края на юни 2025 г. нараства на годишна база с 11,2 на сто и достига 93,149 млрд. лева. В края на юни 2025 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези депозити се увеличава с 0,3 на сто, а размерът с 2,5 на сто. Към края на юни 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 000 до 100 000 лв. с дял от 19,3 на сто.