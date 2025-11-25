Ексклузивно CNN: Украйна е приела американското предложение за мир

Еврокомсията ни предупреди: Бюджет 2026 може да не отговаря на фискалните изисквания на ЕС

OFFNews 25 ноември 2025 в 17:21 4755 3
Европейската комисия - Брюксел

Снимка europa.eu
Европейската комисия

Европейската комисия предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на Европейския съюз, съобщава БТА.

Европейската комисия представи на държавите членки икономическите си приоритети за 2026 г. В рамките на оценките на Европейската комисия страната ни е посочена в две ключови области. На първо място България е сред държавите, оценени като изложени на риск от несъответствие с фискалната рамка на ЕС. Според ЕК съществува опасение, че националната бюджетна политика за 2026 г. може да не отговаря напълно на действащите европейски фискални изисквания.

Според европейските разпоредби в областта националните фискални рамки в ЕС представляват правилата, процедурите и институциите, чрез които държавите членки планират, изпълняват и наблюдават своите бюджети, включително фискални правила, средносрочни бюджетни рамки и независими фискални институции. От 2024 г. всяка страна трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на разходите („net expenditure path“), който да гарантира устойчив държавен дълг и дефицит под 3 на сто от БВП. Съветът на ЕС одобрява тези планове, а държавите всяка година докладват напредъка си и спазването на правилата, включително при евентуални „escape clauses“ като отбранителни инвестиции.

Допълнително - в социалната част на анализа - България е включена сред деветте държави, за които ще бъде проведен по-задълбочен преглед през пролетта на 2026 г. Този анализ е свързан с рискове за социалната конвергенция спрямо останалите държави членки, включително предизвикателства като ниска производителност, недостиг на работна сила и умения, както и по-високи нива на бедност или други социални затруднения.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3537

    3

    Деспин Митрев

    25.11 2025 в 19:25

    -0
    +0
    Бай Ганю тамам се помисли за много умен - хем ще влезем в еврозоната, хем ще се накрадем за последно и за пра-унуците, и голият му гАз лъсна пак. Абе Бай Ганю - абе не помниш ли как завърши борбата ти със Запада бе - не разбра ли че си тъп на гъдулка и прозрачен бе! Козяк - молиМ ви се - един патрон и приключвайте - ще го пишем на брачата србе! Много скъпо ни излиза вече, има опасност и страната да пламне!

    2900

    2

    Юда

    25.11 2025 в 18:26

    -0
    +0
    Те тва е, толкова да си се усрал, че чак до Брюксел да се разсмърди... Дори и не може да се представите какви пълни некадърници и мошеници са поели волана на нашата бедна държавица.

    17749

    1

    Краси

    25.11 2025 в 18:10

    -0
    +2
    Хаха, тебуртътка сигурно си е помислила, че с бюджета за 2025 ги е забаламосала "с 200" (както обича да се изразява нейният принципал бай хуй), та може да повтори и с 2026.
    Ама те в Еврозоната не пасат трева и такива балкански номера не им минават. Пуснаха ни да се присъединим, за да ни изтръгнат от лапите на хуйло (сега и фатмака да вземе властта, връщане назад няма). Но сега вече сме вътре и ще ни гледат под лупа. Защото България не е "too big to fail" като например Франция, и не може да си позволи свръхдефицити и прекомерно висок дълг, който икономиката ни не може да обслужва.
     