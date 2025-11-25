Еврокомсията ни предупреди: Бюджет 2026 може да не отговаря на фискалните изисквания на ЕС

Европейската комисия предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на Европейския съюз, съобщава БТА.
Европейската комисия представи на държавите членки икономическите си приоритети за 2026 г. В рамките на оценките на Европейската комисия страната ни е посочена в две ключови области. На първо място България е сред държавите, оценени като изложени на риск от несъответствие с фискалната рамка на ЕС. Според ЕК съществува опасение, че националната бюджетна политика за 2026 г. може да не отговаря напълно на действащите европейски фискални изисквания.
Според европейските разпоредби в областта националните фискални рамки в ЕС представляват правилата, процедурите и институциите, чрез които държавите членки планират, изпълняват и наблюдават своите бюджети, включително фискални правила, средносрочни бюджетни рамки и независими фискални институции. От 2024 г. всяка страна трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на разходите („net expenditure path“), който да гарантира устойчив държавен дълг и дефицит под 3 на сто от БВП. Съветът на ЕС одобрява тези планове, а държавите всяка година докладват напредъка си и спазването на правилата, включително при евентуални „escape clauses“ като отбранителни инвестиции.
Допълнително - в социалната част на анализа - България е включена сред деветте държави, за които ще бъде проведен по-задълбочен преглед през пролетта на 2026 г. Този анализ е свързан с рискове за социалната конвергенция спрямо останалите държави членки, включително предизвикателства като ниска производителност, недостиг на работна сила и умения, както и по-високи нива на бедност или други социални затруднения.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3537
3
25.11 2025 в 19:25
2900
2
25.11 2025 в 18:26
17749
1
25.11 2025 в 18:10
Ама те в Еврозоната не пасат трева и такива балкански номера не им минават. Пуснаха ни да се присъединим, за да ни изтръгнат от лапите на хуйло (сега и фатмака да вземе властта, връщане назад няма). Но сега вече сме вътре и ще ни гледат под лупа. Защото България не е "too big to fail" като например Франция, и не може да си позволи свръхдефицити и прекомерно висок дълг, който икономиката ни не може да обслужва.
CNN: Украйна е приела американското предложение за мир
Кой е по-по-по-''ербап'': Пеевски срещу Терзиев за паркинга около ''Св. Александър Невски''
Тръмп за Украйна: Не вярвайте, докато не видите, но май се случва нещо хубаво
CNN: Украйна е приела американското предложение за мир
CNN: Украйна е приела американското предложение за мир
Радев иска Украйна да склони на мирен план, написан от ''победителите''
Възстановяването на Газа може да отнеме десетилетия, казва доклад на ООН