БДЖ, ПИМК и Ивкони в битка за 1,4 милиарда евро от държавата: Само влакът до Бургас може да носи 250 000 на месец

За първи път "пътника" на БДЖ може да се сблъска с насрещно движеща се конкуренция.

Точно в 23:59 часа на 27 ноември изтича срокът за подаване на оферти на компаниите, които искат да извършват пътнически жп превози в България в периода от 13 декември 2026 г. до 11 декември 2038 г. Обществената поръчка е разделена на три регионални лота - западен, северен и южен. Разделянето на поръчката бе съгласувано с ЕС именно, за да се насърчи конкуренцията при този вид превози.

Най-големият от трите обявени лота е западният, който ще осигурява около 75% от финансирането, другите два са с тежест малко над 13% и малко над 11%

24 часа преди крайния срок не е ясно дали вече има подадени оферти и чии са те. Но също така е ясно, че държавната БДЖ-Пътнически превози ще се пробва да играе и за трите лота, които биха ѝ осигурили щедро финансиране в размер на 1 396 324 281 евро за 12-годишния период на контракта.

Потенциалните конкуренти на БДЖ-Пътнически превози са три частни български компании. Това са „ПИМК Рейл Експрес“, „Рейлимпекс“ и „Ивкони Експрес“. Според информация на OFFNews от източници от жп бизнеса старозагорската Рейлимпекс няма да подаде оферта, но такава ще постъпи от ПИМК Рейл Експрес, а много вероятно и от Ивкони Експрес.

Пловдивската компания ПИМК ООД е водещият международен превозвач в България. От 10 години обаче компанията стартира успешен бизнес с товарни жп превози чрез дружеството ПИМК Рейл ЕАД, което извършва жп услуги между Европа и Азия и има силно присъствие на турския пазар. Плановете за навлизане при пътническите превози с влак са от няколко години. Смята се, че компанията вече има 8 пътнически жп композиции.

Ивкони Експрес е дружество, което е собственост на автобусната компания Юнион Ивкони. Според запознати в момента с пътническия им жп проект се занимава Ивайло Георгиев, бивш управител на БДЖ-Пътнически превози.

Големият залог в обществената поръчка за обществените жп превози са двата дълги маршрута София - Варна и София - Бургас, особено вторият. Според разчети на жп експерти дестинацията до южния морски град би реализирала печалба в размер на 250 000 лева месечно, ако държавата плаща субсидия.

Частните жп превозвачи имат и друг стимул, ако спечелят някой от лотовете. Те ще имат право да получат и пропорционална част от новозакупения от държавата железопътен подвижен състав. Става дума за влакове, локомотиви и вагони, придобити след 2009 година. Особено интересни в случая са новите мотриси, които ще започнат да идват по договорите с Шкода и Алстом от догодина. Чешката компания ще достави 25 влака за къси разстояния, а французите - 35 за средни и дълги маршрути.