600 лева от всеки българин за прасе-касичка: Асен Василев разказа как и защо ще обеднеем през 2026

Докато в парламента спорят за дефицити, проценти и автоматизми, на Ларгото тази сутрин се появи… прасе-касичка. Арт-инсталация. Според Асен Василев – визуализация на това, което пише в Бюджет 2026 и в пакета с промени за 2025–2026 г.:

„В този бюджет пише, че ще вземат по 600 лв. от вас, от нас, от мен, от всеки един от зрителите, за да напълнят прасе-касичката на властта.“

Младежката организация на „Продължаваме промяната“ събира подписи от всички, които не желаят да дадат тези 600 лева „за касичките“. Василев настоява – това не е художествена метафора, а конкретна сметка за вдигането на осигуровките за пенсия, плюс ефекта от други решения в бюджета.

„Ще живеем ли по-добре с този бюджет? Не. Ще обеднеем.“

Първият въпрос в студиото е: Всеки от нас с този бюджет ще живее ли по-добре догодина? Отговорът на Асен Василев е кратък:

„Не. Ще живее доста по-зле и ще обеднее.“

Той цитира и премиера Росен Желязков, който призна, че не харесва бюджета, но го нарича „единствения възможен, който гарантира да няма сътресения“. Василев категорично не приема тази постановка:

"Има поне три алтернативи, казва той.

Едната – тази на ПП–ДБ.

Втората – на работодателските организации.

Третата – на Института за пазарна икономика. Значи избор има. Въпросът е каква философия избираш."

Василев спомена и как никой от ГЕРБ не е защитил на комисия бюджета, само Йордан Цонев от ДПС Ново начало.

8 км път за 2 милиарда лева: „Касичките на властта“

За да стане ясно какво точно нарича „касичка“, Василев дава пример, който звучи почти като виц:

„Колко мислите, че струват 8 км околовръстен път на София, които регионалното министерство ще строи? 2 милиарда лева. Това са 250 милиона на км.“

Той припомня, че има магистрала, построена под Атлантическия океан, на цена около 50 милиона евро на километър, а ние планираме 250 милиона лева за километър шосе около София.

„Това имам предвид, когато казвам касичките на властта.“

Към това добавя и 4-те милиарда лева, заложени за увеличаване капитала на Българската банка за развитие.

"Последният път, когато подобна сума беше изсипана там, ББР кредитираше „едни фирми“, които не върнаха парите – с примери за хотел в Гърция за 150 млн., „Булгартабак“ и други провалени кредити. Дадохме от нашите пари, от нашите данъци на едни фирми. Всичко това фалира. И сега загубите ги покриваме ние с нашите данъци.“

Според Василев философията на Бюджет 2026 е точно тази: повече публични пари – в „каси“ и „касички“, по-малко – в реални права и сигурност за хората.

„Автоматизмът“ – удобното оправдание

Управляващите обясняват днешните големи разходи с т.нар. „автоматизъм“ на Василев – приетия през 2023 г. механизъм минималната работна заплата да е 50% от средната брутна. Това, казват те, автоматично повишава редица плащания в социалната сфера и здравното осигуряване.

Министърът на финансите Теменужка Петкова стига до извода, че социалните и здравноосигурителните разходи растат с близо 4 млрд. лева всяка година, „заради решенията на Василев“.

Той не отрича, че има автоматизъм – но твърди, че числата се манипулират и се ползват като параван:

„Увеличението на пенсиите 25–26 е 1 милиард евро. Увеличението, което се дължи на минималната работна заплата, е още 500 милиона евро. И 400 милиона за отбраната – автоматично, защото БВП расте.

Значи – 2 милиарда евро автоматизъм. Знаете ли колко е записано по увеличение на разходите 26–25? 8 милиарда евро. Една четвърт автоматизъм, три четвърти – избор на текущото правителство.“

Той връща разговора към най-конфликтния пример – заплатите на антикорупционната комисия (КПКОНПИ):

„Корупционната комисия – да я наречем направо така – им се качват заплатите с 52%, след като март месец се увеличиха с 65%. Тоест за 9 месеца ще им се удвоят заплатите. А на Народната библиотека – 1%.

Това не е автоматизъм. Това е политика.“

Пенсии, минимална заплата и „процикличност“

Фискалният съвет и икономисти като Любомир Дацов критикуват автоматизма за минималната заплата като „най-вредното нещо“ – заради процикличност: когато икономиката расте, доходите се вдигат „излишно“, а при рецесия няма механизъм за адаптация.

Василев е категоричен, че това е невярно:

„Ръстът в България през последните години идва от вътрешно потребление, защото търговските ни партньори не растат – Германия е в рецесия. Няма как да имаме вътрешно потребление, ако хората нямат доходи.“

Той припомня, че в годините, когато е бил финансов министър, дефицитите са били в рамките на 3%, разходите – под 40% от БВП, а дългът – стабилен като дял от икономиката:

„Заплати и пенсии се вдигаха толкова, колкото икономиката позволява.“

Днес картината е друга: по думите му дялът на разходите за персонал и социални плащания от БВП вече е скочил от около 9,3–9,9% на 10,9%. Проблемът според него не е в самото повишаване, а в крайно неравномерното разпределение – „50% увеличение в една сфера и 1% в друга“.

„Представете си – на следобедните водещи им удвояват заплатите, а на вас сутрин ще дадат 1%. Ще има ли напрежение? Разбира се. Е, това правят с целия публичен сектор.“

Скритата ножица: повече осигуровки, замразени права

Особено яростна е критиката му към начина, по който се вдигат осигурителните вноски – без реално да се подобряват правата.

„Вдигат ви осигуровката за пенсия. Вдигат максималния осигурителен доход. Обаче максималният дневен размер на обезщетението за безработица си седи същият. Не мърда. 2025 не го вдигнаха спрямо 2024, 2026 няма да го вдигнат спрямо 2025. Ще остане до 2028.“

Той напомня, че в своя мандат е удвоил тавана на пенсиите – от 1600 до 3400 лв., и настоява, че логиката е проста: „ако внасяш повече, нормално е да получиш повече“.

Според него обаче сегашното управление замразява всички тавани и права, докато паралелно вдига осигурителните вноски – и всичко това под етикета „устойчивост на пенсионната система“.

„През 2010 г. вноските за пенсия са покривали 42% от системата, останалите 58% идват от бюджета. През 2015 г. – 45% срещу 55%. Сега вноските са 52%. Бюджетът дава 10% по-малко. И това ни го продават като „нестабилна система“, която трябва да спасяваме, като вдигаме осигуровките.“

Василев твърди, че всъщност увеличението на пенсионните вноски няма нищо общо с пенсиите. Правело се, за да се намали допълнително трансферът от бюджета към НОИ – и да останат повече пари за „касичките на властта“.

Стратегия „Коледна и Великденска доброта“ – или прах в очите?

Темата за ежемесечните доходи vs. еднократни бонуси неизбежно стига до коледните и великденските добавки за пенсионерите. ГЕРБ настояват те да бъдат записани в закона. Василев не е против подкрепа за уязвимите, но не приема логиката на „едно 100 лева за празник“:

„Според мен това трябва да се случва всеки месец. Тоест – трайно да се вдигне пенсията с тези пари и хората да ги получават всеки месец. А не да им се хвърля прах в очите два пъти годишно.“

Той припомня, че минималната пенсия при предишните управляващи е била 300 лева, а когато той напуска поста на финансов министър, е над 600. Това, казва той, е устойчиво – хората знаят всеки месец какво ще получат.

Покрай тази тема Василев отхвърля и „евтиния популизъм“ с даряване на депутатски заплати за пенсионерите:

„Ако всички депутати се откажат от заплатите си ще дарят по 1 ст. на всеки пенсионер. Ако обаче Делян Пеевски се откаже от охраната си, която държавата му плаща, това ще даде по 1 лев на пенсионера. Два милиона му е охраната, два милиона пенсионера има. Много повече, отколкото ако цялото Народно събрание си дари заплатите.“

Оптимизация на администрацията – между намеренията и реалността

Бойко Борисов отново обещава „оптимизация на администрацията“.

Журналистите припомнят, че и ПП бяха обещали 15% съкращения (около 30 000 души).

По думите на Василев, в Министерството на финансите е имало реално приет устройствен правилник с 15% намаление на щата, обаче не е било разрешено той да влезе в сила по време на първия му мандат. Когато се връща през 2023 г., го въвежда и съкращенията се случват поне в системата на МФ.

Общата картина обаче е друга:

спрямо 2021 г. през 2022 администрацията е с 434 души повече,

през 2023 – 313 по-малко,

през 2024 – скок с още 2300.

Още един интересен детайл: по време на неговия мандат Министерският съвет е приел решение да се сложи таван – никой в администрацията да не получава повече от министъра си. Една от първите стъпки на служебния кабинет на Димитър Главчев е да отмени това решение.

„В момента имаме хора в администрацията – не само директори – които получават повече от министъра. И после говорим за оптимизация.“

И Лукоил: Спецов, Златев и „особеният търговски представител“

Разговорът неизбежно стига и до горивата. След дерогацията и назначаването на „особен търговски представител“ в „Лукойл Нефтохим“, управляващите уверяват, че сигурността на доставките е гарантирана.

Василев не е убеден. Особено след като излиза информация, че Бойко Борисов е имал среща в Банкя с Валентин Златев и Румен Спецов.

„Доколкото знам, е имал закуска в Банкя при господин Борисов, на която са присъствали Валентин Златев и Румен Спецов. Ако това не се е случило, нека да излязат да кажат.“

Той поставя въпроса защо подобна среща, ако е за „официални консултации“, не се провежда институционално – в Министерство, в присъствието на премиера, а в частен дом.

Освен това припомня, че Златев е в съдружие с ЛИИТАСКО, които са под санкции, и задава логичния въпрос:

дали това не е опит за заобикаляне на санкциите?

За Румен Спецов Василев прави важна разграничителна линия: едно е да ръководиш приходната агенция, друго – най-голямата рафинерия на Балканите.

„Като ти боли зъб, не отиваш на очен лекар. Едно е да събираш данъци, друго – да решаваш дали да се прави 30-милионна инвестиция в инсталация, която ако не се направи, спира производството.“

Забраната за износ на горива и цените на колонката

Бензиностанции твърдят, че забраната за износ на горива, подкрепена и от ПП, вдига цените на дребно.

По думите на Василев логиката е точно обратната – ако не можеш да изнасяш, имаш повече гориво за вътрешния пазар, което би трябвало да сваля цените, а не да ги качва. Той уточнява, че конкретните разчети трябва да идват от Министерството на финансите и Съвета по сигурността към премиера, но подчертава:

„Това решение е по предложение на правителството. Ако има щета за фиска, те са преценили, че си заслужава. Нашето условие беше да видим разчетите – четири пъти ги поискаме, четири пъти се скриха.“

„Не съм хипнотизатор“ – но числата не са в полза на властта

Делян Добрев твърди, че преди години е предупредил депутатите „да не гледат Асен Василев в очите, защото хипнотизира“. Василев отговаря с числа какво се е случило "по негово време":

– Увеличението на пенсиите – 2 млрд. лв.

– Минималната заплата – 1 млрд. лв.

– Общо увеличение на разходите – 16 млрд.

И настоява, че голямата ножица не е от „автоматизма“, а от съзнателни политически избори: двойно да се увеличават заплатите в секторите, които държат бухалките, и да се дава символичен 1% на националните културни институции.

В крайна сметка: за какво е този бюджет?

Между прасе-касичката на Ларгото, 8-километровия път за 2 милиарда, двойните заплати в „антикорупционната“ комисия и замразените тавани на обезщетенията, Асен Василев очертава една проста теза:

„Това, което виждаме в Бюджет 2026, е изцяло нова философия. Не как да се върнат парите при хората, а как да се пълнят касичките на властта.“

Дали е прав – ще покажат и цифрите, и улицата. Засега прасето на Ларгото стои. А идва Коледа.