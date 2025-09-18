Как да се излекуваме от магарешка кашлица

Ако имате чувството, че сте на безкраен маратон по кашляне, заради който дори не можете да си поемете въздух, то най-вероятно страдате от магарешка кашлица.
Какво представлява магарешката кашлица?
Магарешката кашлица, позната и като коклюш, е заболяване, което засяга дихателните пътища, причинявайки особено силна кашлица. Тя може да продължи седмици, дори месеци.
Името "магарешка кашлица" идва от звука, който кашлицата може да предизвика - дишането между отделните изкашляния наподобяват магарешки рев.
Причината за този вид кашлица е бактерия, наречена Bordetella pertussis. Тя засяга както възрастни, така и деца. Особено опасна е за най-малките и бебетата.
Как се разпространява магарешката кашлица?
Заболяването се предава по въздушно-капков път - чрез малки капчици, които се отделят във въздуха, когато заразен човек кашля, киха или говори. Най-силно заразно е през първите две седмици, когато симптомите са най-силни.
Какви са основните симптоми на магарешката кашлица?
Заболяването започва със симптомите на обикновена настинка, но постепенно се наблюдава зачестяване на кашлицата. Основните симптоми на магарешката кашлица обикновено се появяват между 7 и 10 дни след заразяването:
1. Възпалено гърло.
2. Спазми.
3. Свистящ звук при вдишване, особено при децата.
4. Хрема.
5. Леко повишена температура (невинаги).
6. Кихане.
Ранни признаци и стадии на магарешка кашлица
Първите симптоми на коклюш обикновено се появяват между 7 и 10 дни след заразяването, но в някои случаи инкубационният период може да бъде и по-дълъг - от 5 до 21 дни. В началото на заболяването симптомите приличат на тези на настинка – възпалено гърло, кашлица, хрема и лека температура. Възможно е да има и кашлица без температура.
Важно е болният да потърси медицинска помощ възможно най-рано и да следва медицинските съвети.
Възможни усложнения
Магарешката кашлица може да доведе и до усложнения:
- Пневмония.
- Апнея (спиране на дишането за продължителен период от време).
- Задавяне.
- Посиняване на лицето (цианоза).
- Дихателни инфекции.
- Повръщане.
- Гърчове.
- Дехидратация.
- Отслабване.
- 1Мозъчно увреждане.
Децата и бебетата са особено уязвими.
Лечение на магарешка кашлица
Лечението на магарешката кашлица обикновено се случва с антибиотици, които помагат за борба с бактерията, причиняваща заболяването.
Антибиотиците помагат да се съкрати продължителността на заболяването и предотвратяват предаването му на други хора. Важно е лечението да започне възможно най-скоро след диагностицирането на коклюша.
Лечението може да отнеме няколко седмици.
Домашни грижи за облекчаване на симптомите
Освен осигуряването на достатъчно почивка в чиста и спокойна среда на болния, за възстановяването му може да бъде изключително полезно да се прилагат и някои натурални средства и лекарства, сред които:
- Сок от лук с мед.
- Гроздов сок и мед.
- Сок от моркови с мед.
- Бадемова паста.
Заобикалящата среда е не по-малко важна. Въздухът в стаята, където се намира болният, трябва да бъде влажен, затова използването на овлажнител може да помогне за намаляване на дразненето в дихателните пътища.
Препоръчва се още приемът на топли течности като чай с мед, бульони и други. Медът не се препоръчва за най-малките, тъй като е възможно да бъде алерген за деца под две години.
Състоянието може да се влоши, ако болния се намира в среда с дим, пушек или прах. Ако кашлицата е много силна и води до затруднено дишане или нарушено снабдяване с кислород, е редно незабавно да потърсите медицинска помощ.
Превенция и ваксинация срещу магарешка кашлица
Най-добрата форма на профилактика на магарешката кашлица/коклюша е ваксинацията.
Превенцията срещу коклюш включва също спазването на добра хигиена, като редовно миене на ръце и избягване на контакт с хора, които са болни. Ако някой в семейството ви се разболее от коклюш, трябва да се изолира от другите и да потърси медицинска помощ.
