Как да се излекуваме от магарешка кашлица

Магарешка кашлица

Магарешка кашлица

Ако имате чувството, че сте на безкраен маратон по кашляне, заради който дори не можете да си поемете въздух, то най-вероятно страдате от магарешка кашлица.

Какво представлява магарешката кашлица?

Магарешката кашлица, позната и като коклюш, е заболяване, което засяга дихателните пътища, причинявайки особено силна кашлица. Тя може да продължи седмици, дори месеци.

Името "магарешка кашлица" идва от звука, който кашлицата може да предизвика - дишането между отделните изкашляния наподобяват магарешки рев.

Причината за този вид кашлица е бактерия, наречена Bordetella pertussis. Тя засяга както възрастни, така и деца. Особено опасна е за най-малките и бебетата. 

Как се разпространява магарешката кашлица?

Заболяването се предава по въздушно-капков път - чрез малки капчици, които се отделят във въздуха, когато заразен човек кашля, киха или говори. Най-силно заразно е през първите две седмици, когато симптомите са най-силни.

Какви са основните симптоми на магарешката кашлица?

Заболяването започва със симптомите на обикновена настинка, но постепенно се наблюдава зачестяване на кашлицата. Основните симптоми на магарешката кашлица обикновено се появяват между 7 и 10 дни след заразяването:

1. Възпалено гърло.
2. Спазми.
3. Свистящ звук при вдишване, особено при децата.
4. Хрема.
5. Леко повишена температура (невинаги).
6. Кихане.

Ранни признаци и стадии на магарешка кашлица

Първите симптоми на коклюш обикновено се появяват между 7 и 10 дни след заразяването, но в някои случаи инкубационният период може да бъде и по-дълъг - от 5 до 21 дни. В началото на заболяването симптомите приличат на тези на настинка – възпалено гърло, кашлица, хрема и лека температура. Възможно е да има и кашлица без температура.

Важно е болният да потърси медицинска помощ възможно най-рано и да следва медицинските съвети.

Възможни усложнения

Магарешката кашлица може да доведе и до усложнения:

  1. Пневмония.
  2. Апнея (спиране на дишането за продължителен период от време).
  3. Задавяне.
  4. Посиняване на лицето (цианоза).
  5. Дихателни инфекции.
  6. Повръщане.
  7. Гърчове.
  8. Дехидратация.
  9. Отслабване.
  10. 1Мозъчно увреждане.

Децата и бебетата са особено уязвими.

Лечение на магарешка кашлица

Лечението на магарешката кашлица обикновено се случва с антибиотици, които помагат за борба с бактерията, причиняваща заболяването.

Антибиотиците помагат да се съкрати продължителността на заболяването и предотвратяват предаването му на други хора. Важно е лечението да започне възможно най-скоро след диагностицирането на коклюша.

Лечението може да отнеме няколко седмици.

Домашни грижи за облекчаване на симптомите

Освен осигуряването на достатъчно почивка в чиста и спокойна среда на болния, за възстановяването му може да бъде изключително полезно да се прилагат и някои натурални средства и лекарства, сред които:

  1. Сок от лук с мед.
  2. Гроздов сок и мед.
  3. Сок от моркови с мед.
  4. Бадемова паста.

Заобикалящата среда е не по-малко важна. Въздухът в стаята, където се намира болният, трябва да бъде влажен, затова използването на овлажнител може да помогне за намаляване на дразненето в дихателните пътища.

Препоръчва се още приемът на топли течности като чай с мед, бульони и други. Медът не се препоръчва за най-малките, тъй като е възможно да бъде алерген за деца под две години.

Състоянието може да се влоши, ако болния се намира в среда с дим, пушек или прах. Ако кашлицата е много силна и води до затруднено дишане или нарушено снабдяване с кислород, е редно незабавно да потърсите медицинска помощ.

Превенция и ваксинация срещу магарешка кашлица

Най-добрата форма на профилактика на магарешката кашлица/коклюша е ваксинацията.

Превенцията срещу коклюш включва също спазването на добра хигиена, като редовно миене на ръце и избягване на контакт с хора, които са болни. Ако някой в семейството ви се разболее от коклюш, трябва да се изолира от другите и да потърси медицинска помощ.

