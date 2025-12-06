Риби и Раци привличат с идеите си, мнозина влизат в нови съюзи

ОВЕН (21.03 – 19.04)

С Никулден се зареждат хубави поводи, а делата ви потръгват добре. И все пак Овните да не подценяват пилеенето на пари и време, даже най-малките минуси там трябва да се вземат предвид. Само че в понеделник мнозина се впускат в празнична суетня, а във вторник като че ли се дръпват от проблемите на екипа си. В сряда ще се мъчите да наваксате пропуснати мигове или недоглеждане, и то сами, в четвъртък хем гоните куп задачи, хем дълбаете в детайлите и петък ще ви се види най-тежък. Проявете отстъпчивост и прощавайте на обичаните...

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Периодът ви върти на бързи обороти, дано да не забравите за нечий празник, нали искате обединяващата роля в кръга си? Е, този понеделник Телците да отделят повече време за общуване и помощ за околните, мекият тон е важен при поправяне на грешки, а във вторник да помагат за по-добро планиране на общи дела. Сряда носи нови шансове, не подценявайте грижата за техниката и финанси, в четвъртък с такт укрепвайте съюзите. В петък се включете в чужди инициативи, щом са печеливши. За лични решения не следвайте стар шаблон.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Сега хубави поводи – бол, околните си кроят планове, та балансирайте от събота, за да изведете общи неща до добър край. В понеделник-вторник имате много задачи, с такт и търпение ще се радвате на резултати и разбирателство с партньорите. В сряда отделете внимание за рода и приятели. Близнаците да си знаят: ако искат помощ, няма да получават бързи услуги. В четвъртък чистите спънките в делови съюзи. Някои се издигат, но да контролират амбициите си в петък, да откликват на чужди грижи. И проверявайте кой колко е искрен с вас.

РАК (21.06 – 21.07)

До понеделник трябва да привличате съмишленици и помощници, а вие някак бързате да заявите знания, умения. Раците да избягват споровете през уикенда, във вторник да овладеят нетърпението за успехи, пречки в работата подсказват това. В сряда ще се уверите, че има идеи, които са зрели дълго и мъчно, но си е струвало. В четвъртък разчиствате трудности пред желаните бизнес или лични съюзи, а в деня на св. Спиридон ще имате време за контакти, повечето делови, умеете да се вписвате в различна среда. Вероятна е работа на път, с друг екип.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Служебна динамика и празнични поводи характеризират този период, но от уикенда вие се заредете с търпение, а в понеделник упорствайте тактично по идеи. Във вторник Лъвовете не ще разкриват амбициозните си цели, а и пред плана възникват пречки. В сряда ще се задоволите с по-второстепенни роли в екип и пред близки, за да избегнете разпри. В четвъртък кипите от енергия, но реализацията зависи от шефовете и не бързайте, в петък доизяснете нещата, ще действате самостоятелно. И все пак главното внимание да е за обичаните хора.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Няма как да дадете ход на амбициозните си планове за изява и печалби чак до понеделник, запасете се с търпение и сдържаност. Празничните поводи да не подтикват Девите към голяма разговорливост, клюки ще им навредят. Вторник стимулира идеи и енергия за работа, от сряда усилията ви видно ще водят към промени. Дори да са точно онези, които искате, в четвъртък не се изтъквайте много пред колеги и познати, старанието ще бъде оценено в петък, и то без да налагате мнение. Бъдете грижовни към тонуса си, а с лични стъпки изчакайте.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

С Никулден се задава редица от празнични срещи, избягвайте спор и да имате сериозни поводи за взискателност. В понеделник Везните ще се усамотят, ще обмислят идеи за промяна, във вторник-сряда напред са финанси и предстоящи трудни начинания. Не се поддавайте на интриги и не ламтете за висок пост, в четвъртък ще усетите колко ви е важна същината на делата, в петък изпипвате всеки детайл, въпреки изобилието от задачи. Само че бъдете по-грижовни към тонуса си и не се поддавайте на клюки, в любовта има за какво да ви завидят...

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Празничните поводи ви срещат с мнозина, имате да изяснявате важни теми, но отложете това, някои хора трябва да ги... изтърпите сега. В понеделник ще ви е нужно да привлечете по-силна подкрепа. Скорпионите да избягват спорове, те не допринасят за желани промени, нито във вторник за сериозната им работа. В сряда може и да не споделяте идеи и намерения, щом ситуацията в екипа не е ОК. В четвъртък ще получите искани услуги, шефове ще оценят приноса ви в дейността. В петък ще се чувствате уморени, огледайте се и за нови партньори.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Празници или не, не напирайте с приключване на деловите си задачи, а и не коментирайте пречките, които ви спъват от уикенда. В понеделник Стрелците са амбицирани за изява и така ще бъде до деня на св. Даниил Стълпник, обаче техните проекти са трудни, а във вторник точно да преценяват възникващите шансове. В сряда изявата и печалбите ви ще зависят от шефовете, пък вие се погрижете и за колеги, до петък и за близки. Имат нужда от морална подкрепа, вие от услуги. Не очаквайте бързо съдействие, сами си дайте кураж, надежда.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

До уикенда нещата ви не вървят гладко, но упорствате по задачите и усилията в работа и вкъщи привличат подкрепа. В понеделник Козирозите да последват оферти или проекти на околните, във вторник ще се уверят, че са на прав път и идват нови шансове. Обаче в сряда бъдете предпазливи, а в следващите дни – упорити и щедри на идеи. Трудът ви ще е плодотворен и резултатите завидни, пък че в кръга ви се занимават с клюки не е ваша грижа. Все пак не забравяйте празниците – ще имате поводи, уважете и друг, а радостта от деца е най-силна.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

До деня на св. Спиридон ви обзема хубаво настроение, очертава се общуване. По Никулден Водолеите ще обърнат внимание на обичаните и колкото повече дават, толкова повече ще се връща. Понеделник е за дома и близки, но видите ли делови шанс, не отлагайте работата. Във вторник едва ли трябва да чакате подкрепа за идеите си... и все пак ги споделете в екипа си. Сряда е трудна, но за бюджета не се бойте, четвъртък ще ви радва с резултати, проявете щедрост към други. С дарове или с дума, за тях е важно, а вие се грижете за тонизиране.

РИБИ (20.02 – 20.03)

През 7-дневието празнични поводи бол, не забравяйте работата и още през уикенда стабилизирайте бизнес своите съюзи. В понеделник Рибите се връщат към стари идеи, смелостта им ще бъде възнаградена, на Анинден да се готвят за доста и по-тежки задължения. Признанието не идва веднага, в сряда може да възникнат спорове в кръга ви. Не се отказвайте от започнатото, а в четвъртък променете плана и стила си. Това ще се отплати и финансово, и с привличане на съмишленици. Не глезите ни обичани, ни себе си, ама се грижете за тонуса.