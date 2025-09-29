Инициативи в Световния ден на сърцето

С поредица инициативи днес се отбелязва Световният ден на сърцето. Предвидени са инициативи за физическа активност, лекции, посветени на сърдечносъдовото здраве, организирани от Дружеството на кардиолозите в България.

Организирани са и инициативи за физическа активност. Над 60 училища в страната са проявили интерес да бъдат посетени от специалист, който ще изнесе лекция по време на час на класа. Лекциите се организират за втора поредна година с подкрепата на Министерството на здравеопазването и Министерството на образоването и науката.

Инициативата на дружеството „Изкачи се с кардиолога си“, ще бъде организирана в 13 града. Тя е насочена към хора от всички възрасти и предвижда символично изкачване на стълби в паркове и други открити обществени зони. Посланието на изкачването на стълби е, че редовната умерена физическа активност поддържа здравето на сърцето през целия живот.

По повод днешния Световен ден на сърцето знакови сгради в големите градове ще бъдат осветени в червено.

Началото на втория етап на скрининг програмата за сърдечносъдовата система ще бъде обявено в Университетската първа многопрофилна болница за активно лечение „Св. Йоан Кръстител“ в София. Резултатите от първия етап на програмата за скрининг на сърдечносъдовата система бяха представени преди дни.

Започва и информационно-образователна кампания „Без компромиси“, насочена към превенция на тютюнопушенето и употребата на никотинови продукти. Кампанията е организирана от фондация „Български институт за женско здраве“. Предвидени са лекции и дискусии в столични училища, чийто фокус ще бъде върху здравето на младите жени и рисковете от тютюнопушенето и употребата на никотин.

Лекари от различни специалности ще запознаят момичетата с последствията от въздействието на никотина и тютюна върху сърдечносъдовата система, репродуктивното здраве, нервната система. Ще бъдат представени ефектите от тютюнопушенето върху човешкия папилома вирус, психологическите, социалните и естетичните последици от употребата на никотин.

Първата лекция ще бъде в 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и ще бъде изнесена от д-р Танер Шахин, кардиолог в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“. Той ще насочи вниманието към грижата за сърцето в ранна възраст, рисковете от тютюнопушенето и употребата на никотинови продукти, влиянието на стреса върху сърдечно-съдовото здраве и др.

Предвижда се и серия от лекции за бременни, като първата лекция ще бъде в рамките на Училище за родители, в Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“.

Тази година Световният ден на сърцето е под мотото „В ритъма на сърцето“, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечносъдовите заболявания, казват още от Дружеството на кардиолозите в България.

В столичните болници - Софиямед, "Св. Екатерина" ще се извършват безплатни кардиологични прегледи.

Всяка година повече от 6,5 млн. души в света умират преждевременно от сърдечни заболявания, а милиони други се борят с последствията, показват данните на Световната сърдечна федерация.

Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света - само за десетилетие смъртните случаи са се удвоили, затова и основната цел на глобалната инициатива е на всички нива в обществата да бъдат предприети действия, чрез профилактика и осигуряване на по-добър достъп до съвременно лечение на сърдечносъдовите заболявания, за предотвратяване на милиони случаи на преждевременна смърт, допълниха от дружеството.