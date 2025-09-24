Безплатни кардиологични прегледи в ''Св. Екатерина"

По повод Световния ден на сърцето, УМБАЛ "Света Екатерина" организира безплатни кардиологични прегледи. Акцент на кампанията са профилактиката и навременното откриване на проблемите със сърцето.
Сърдечносъдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в световен мащаб, но с редовни прегледи и промяна в начина на живот рискът може да бъде значително намален.
В рамките на кампанията ще се извършват: преглед при кардиолог; измерване на кръвно налягане; ЕКГ изследване; оценка на рисковите фактори; ехокардиография.
Прегледите ще се проведат на 29 септември, в УМБАЛ "Св. Екатерина", София, бул. „Пенчо Славейков“ 52А.
Записването на час за преглед е на тел. 0800 40 909.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бойко Борисов се включи - готов е да върне Любомир Киров от Украйна с помощта на Зеленски
Апелативният съд остави за постоянно в ареста Благомир Коцев
Бойко Борисов се включи - готов е да върне Любомир Киров от Украйна с помощта на Зеленски
Защитата на варненския кмет поиска отвод на съдия. Няма случаен подбор (допълнена)