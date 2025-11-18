Без дума за разпределението на заплатите на лекарите и сестрите: Здравната комисия в НС прие бюджета на НЗОК

Без информация как ще бъдат разпределени целевите средства за заплати на лекарите и медицинските сестри, заложени в бюджета на Здравната каса, депутатите от ресорната парламентарна комисия приеха на първо четене предложената рамка, предаде БНР.

Представители на частните болници се обявиха против увеличаването на работни заплати с целева субсидия и припомниха, че цените на клиничните пътеки не са променяни от 3 години.

Лекарите от инициативата "Бъдеще в България" поставиха свои въпроси, на които не беше даден отговор.

Студентката по медицина Василена Димитрова коментира пред националното радио:

"Как ще се разпределя тези пари точно, как ще бъдат санкционирани хората, които не изпълняват тези минимални средства. Защо бяха заложени определени цифри, при положение че ние искахме процент, за да може да има предвидимо увеличение с годините. Отговори на тези въпроси не получихме. В протестна готовност сме, все пак ние ще зададем и писмено въпросите си, ако не получим конкретен отговор на тези въпроси, ще излезем на протест".

Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание прие на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година. „За“ гласуваха 13 депутати от комисията, „против“ - 8 , въздържали се нямаше, предаде БТА.

Преди това бюджетната комисия одобри проектобюджета на ДОО, а в момента разглежда законопроекта за държавния бюджет за 2026 година.

Управителят на НЗОК Петко Стефановски отбеляза при представянето на проектобюджета на Здравната каса, че в него за 2026 г. са предвидени 5 571 998,4 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424,8 хил. евро, от които 3 177 034,8 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване за категориите лица, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет - пенсионери, ветерани, военноинвалиди, лицата до 18 години, студентите, лицата, получаващи месечни социални помощи и други, обясни Стефановски.

Политиката на правителството за увеличаване на доходите през 2026 г. се отразява и в увеличението на средствата от държавния бюджет за трансфери за здравното осигуряване, като увеличението през 2026 г. спрямо 2025 г. бележи ръст от 12,5 процента, отбеляза още Стефановски.

За 2026 г. са предвидени трансфери от централния бюджет в размер на 260 млн. евро, като средствата са предназначени за заплащане на дейности на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Проектът на закон за бюджет на НЗОК за 2026 г. е приет с балансирано бюджетно салдо и увеличението в приходната част е равно на увеличението и в разходната част. Заложените в проекта за 2026 г. средства за приходи и трансфери, разходи и трансфери са равни на 5 571 998,4 хил. евро, посочи Стефановски. Той добави, че това се прави при запазен размер на здравноосигурителната вноска в размер на 8 на сто и при непроменено съотношение на внасянето на здравноосигурителната вноска спрямо 2025 г. в съотношение 60:40 - „работодател-работник“.

Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закона за бюджета на НЗОК са в размер на 5 571 998,4 хил. евро. Приходите и разходите по законопроекта са със 727 652,9 хил. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което е 15 процента ръст на средствата. Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4 985 168,9 хил. евро, което е увеличение с 448 026,7 хил. евро спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. (9,9 процента ръст).