Социалните партньори не постигнаха пълно съгласие за Бюджет 2026, стана ясно на брифинг след Националния съвет за тристранно сътрудничество. Партньорите обсъдиха проектите за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавния бюджет.

Проектобюджетът на ДОО е приет единодушно, но АИКБ и КНСБ се въздържаха от подкрепа на бюджета на НЗОК. Държавният бюджет получи подкрепата на всички социални партньори, с изключение на АИКБ.

По думите на вицепремиера Томислав Дончев курсът, който трябва да следваме от началото на следващата година, е развързване на всякакви плащания от публичния сектор от средната работна заплата и търсене на по-умен начин за определяне на възнагражденията.

"България, още през следващите месеци, трябва да предприеме стъпки, показващи нова посока на развитие – т.е. курс към бюджетна консолидация и свиване на дефицита от 0% и балансирани бюджети", коментира Дончев.

Министърът на финансите Теменужка Петкова посочи, че първият проект за бюджет е срещнал много критики, последвал е диалог и така настоящият изключва увеличаването на вноската за пенсия, отпада увеличението на данък дивидент, отпада въвеждането на СУПТО за търговците.

"Споразумяхме се с партньорите трайно незаетите щатни бройки в държавната администрация – близо 5500 бр. – да бъдат съкратени за периода 2026–2028 година”, посочи Петкова.

Социалният министър Борислав Гуцанов допълни, че правителството доказало, че диалогът е ключовата дума.

"Това, че бюджетът за ДОО (Държавно обществено осигуряване) беше приет единодушно, доказва, че той наистина е социален. Направихме така, че след 3-годишно замразяване да има увеличение на обезщетенията за втората година от майчинството – от 780 на 900 лв. От 50 на 75 се покачва и процентът от възнаграждението, което получават младите майки, върнали се на работа преди детето им да е навършило две години”, каза Гуцанов.

Той добави, че минималната работна заплата става 620,20 евро. И подчерта, че тя трябва да се покачва, тъй като в България е най-ниска от целия Европейски съюз. "Швейцарското правило" относно пенсиите се запазва.

Председателят на АИКБ Румен Радев обясни, че има нюанси по отношение на изпълнението на ангажимента за отпадане на автоматичните механизми за определяне на възнаграждения.

"Нашето уточнение е, че в момента в бюджета има текстове, които прекратяват този механизъм – т.е. не го прилага за 2026 година, реферирайки към съответните специализирани закони. Настояваме този ангажимент да бъде изпълнен докрай и корекциите в тези закони да бъдат направени, за да няма този автоматизъм”, допълни той.

По отношение на оптимизацията на държавната администрация и управлението на финансите, от АИКБ са солидарни с идеята да се работи за възстановяване на добрата финансова традиция – консолидирани бюджети, а не бюджетен дефицит.

По време на Тристранния съвет от АИКБ и КНСБ не подкрепиха бюджета на НЗОК.

"Изготвеният проект е съобразен с параметрите и допусканията на консолидираната обща рамка на бюджета и измененията на конкретни показатели, като в приходната част на проекта на бюджет, заедно с трансферите, са 5,288 592 хил. евро, което е с 444 млн. евро повече от средствата за здравеопазването в сравнение с 2025 г., което е с ръст от 9,2%", каза доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК.

В неделя Надзорният съвет на НЗОК одобри проекта на бюджет.

"За първична извънболнична медицинска помощ се предвижда ръст на средствата с 6,4%, на средствата за специализирана извънболнична помощ – ръст с 4,7%, за медико-диагностични дейности – ръст с 9,5%, за болнична помощ – ръст с 10,1%, за медицински изделия – ръст с 5,7%, за лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – ръст с 10,2%. Предвиждат се 40 млн. евро за изграждане на система за електронна здравна карта, която ще позволява не само личните лекари да имат достъп до пациентското досие, а и лекарите от спешна помощ и от специализираната помощ. С нея ще се гарантира и верификацията на всяка медицинска дейност", посочи доц. Стефановски.

Резервът на Касата са 155 193 млн. евро, което е повече от 9,3% в сравнение с 2025 г.

"Министерството на здравеопазването подкрепя законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г.", каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

По думите му в проекта са отразени и предложенията, направени от МЗ.

"Заложените приходи и трансфери създават стабилна финансова рамка за осигуряване на здравноосигурителни плащания. Ръстът на разходите с 9,2% спрямо средствата за тази година ще даде възможност да се осигури нормално финансиране на пакета медицински дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и балансирано разпределение на средствата за здравноосигурителни плащания по видове", допълни министър Кирилов.

Теменужка Петкова пък посочи, че министерството на финансите подкрепя проекта на закон на НЗОК и допълни, че в закона за държавния бюджет е предвидена програма, за която е осигурено финансиране в размер на 30 млн. евро. Програмата ще бъде в Министерсвото на здравеопазването и на база на съответните критерии, които ще разработят, лекарите специализанти ще бъдат подпомагани и стимулирани за това, което вършат.

"Бюджетът на Касата продължава традицията на всички бюджети на НЗОК досега и ние традиционно не го подкрепяме, тъй като продължава да доминира в огромна степен разходната част за болници и лекарства, а философията му трябва да е точно обратно – да има повишаване на средства за профилактика", каза Румен Радев от АИКБ. "Важно е да има сигурност в системата и да се осигурят плащанията през следващите няколко месеца.Приветстваме отпадането от проекта на 260 млн. евро, защото смятаме, че това е порочен подход, който се възприе, тъй като смятаме, че така няма да се решат проблемите на хората, липсваха разчети колко са тези хора, колко биха станали брутните им заплати и това щеше да предизвика много по-голям проблем, добави тя по повод тази сума, която беше предвидена за възнаграждения на лекари без специалност и професионалисти по здравни грижи. Трябва да се търси системен начин за решаване на проблемите в системата", каза Мария Минчева, представител на Българската стопанска камара, и добави, че през следващата година е назрял моментът да се погледне системно за решаване на проблемите в здравната и в пенсионната система.

От КРИБ също изразиха подкрепа за проекта, посочвайки, че за лекарите без специалност е много по-сигурно да си получат парите от Министерството на здравеопазването, които всяка година могат да бъдат прогнозируемо бюджетирани.

КНСБ се въздържа от подкрепа на проекта.

"Това, което ни накара да се въздържим от подкрепа, продължава да ни притеснява – средствата в проекта намаляха с 208 млн. евро. В бюджета на здравното министерство има нарастване, но това не решава проблема в системата, свързан с лекарите и с медицинските сестри. Не виждаме решенията, които този бюджет на Касата би дал, за да може да намерим устойчиво придвижване напред на проблема с липсата на персонал", каза президентът на синдиката Пламен Димитров.

Той допълни, че са намерени пари и за градския транспорт в София.