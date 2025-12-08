Стрелба в търговски център в Осло, задържаха 19-годишно момче

Снимката е илюстративна.
Норвежката полиция е арестувала 19-годишно момче, след като са получени сигнали за стрелба в най-големия търговски център в Осло, предаде Ройтерс.

Инцидентът e станал в търговския център „Сторо“ в северната част на града.

Нападателят сам се е обадил на полицията, преди да произведе изстрел с ловна пушка в тавана. У него са намерени също нож и бейзболна бухалка.

Според първоначалната информация нападателят е действал сам, а причината все още се изяснява. Самоличността на заподозрения не е разкрита.

Сградата е била  временно евакуирана, но по-късно отново отворена, след като полицията потвърди, че няма пострадали.

