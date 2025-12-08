Делото за измама срещу Иван Портних отива във ВКС

Софийският градски съд прекрати и изпрати на ВКС делото, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител на града Стоян Пасев, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация". То е за измама, свързана с реконструкция на рибарското пристанище в града.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от общината на града (бенефициент).

Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране, съобщиха от Европейската прокуратура. Въз основа на доказателствата парцелите, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради.

Разследването показа, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище, констатира прокуратурата на Лаура Кьовеши.

В разпореждането си съдията-докладчик от СГС излага доводи за наличие на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд.

Единият от доводите е, че повдигнатите обвинени са за деяния преди 20.11.2017 г., когато влиза в сила Регламент № 2017/1939, очертаващ началото на времевия период на компетентността на Европейската прокуратура. Освен това по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.

Разпореждането е окончателно и не подлежи на жалба или протест.