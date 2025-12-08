Пеевски в Кърджали ден преди контрапротеста

OFFNews 08 декември 2025 в 15:05 1497 2
Делян Пеевски и ПГ на ДПС в Кърджали

Снимка БНР-Кърджали
Делян Пеевски и депутати от ДПС в Кърджали

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е в Кърджали днес, ден преди организираните за утре контрапротести в 24 града в страната. 

Заедно с парламентарната група на партията той премина през центъра на града, който бе отцепен от полицията.

Присъствието му предизвика интерес сред местните жители, но засега от ДПС няма официална информация за целта и характера на появата, съобщи БНР Кърджали.

Посещението идва ден след като ДПС разпространи покана към своите членове и симпатизанти за митинг „в защита на стабилността в държавата и в подкрепа на правителството на Република България“. В Кърджали митингът е насрочен за 9 декември от 18:00 часа на площад „Освобождение“ в Кърджали.

По неофициална информация местните структури на партията вече организират присъствие от всички общини в региона. Политически наблюдатели тълкуват визитата на Пеевски като подготовка и мобилизация преди събитието на ДПС, което се очаква да бъде демонстрация на подкрепа в момент на засилено обществено недоволство и напрежение около управлението.

    14054

    2

    Ivan Terziysky

    08.12 2025 в 18:20

    -0
    +10
    Дебелян Магнитски ходи с охрана в НС, какво остава по улиците.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    08.12 2025 в 15:35

    -0
    +24
    "Заедно с парламентарната група на партията той премина през центъра на града, който бе отцепен от полицията."

    Ако не е отцепен - рускува да се порадва на народната любов, все пак Коледа наближава, макар и там много-много да не я празнуват, а и не са фенове на свинското.
     