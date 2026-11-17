Поне от 2014 г. компаниите на Доналд Тръмп са получавали пари от съмнителни източници — от марионетни фирми, свързани с азербайджанско и руско пране на пари („ландромати“), схеми, използвани от влиятелни чиновници и бизнесмени от Азербайджан и Русия, включително за подкупване на чуждестранни политици.

Но вътрешните документи на Deutsche Bank показват, че банкерите вероятно са били объркани: да докладват ли плащанията към компаниите на Тръмп от руския и азербайджанския ландромат или да твърдят, че в банката не са наясно с някакви негови връзки с Русия? Да разкажат ли всичко на американските конгресмени, които разследваха всякакви доказателства за руските връзки на Тръмп, или да не предоставят пълните данни, въпреки официалната молба?

Финансовите връзки на компаниите на Тръмп с ландроматите бяха открити в рамките на глобалното журналистическо разследване Inside Deutsche Bank („Вътре в Deutsche Bank“), в което участваха „Важные истории“ и над 200 журналисти от повече от 50 световни издания.

Разследването започна след мащабен теч на документи: двама източници в банката предоставиха на журналистите Джози Джоузеф от Индия и Хаджиджа Шариф от Южна Африка над 15 милиона файла. Изучаването им координираше неправителствената организация Barracuda Media, специално регистрирана за целта в ЮАР, с техническа подкрепа на германския Data and Research Center (DARC).

Парите от корупционни схеми

През август 2014 г. Deutsche Bank изпраща до властите на САЩ доклад за подозрителна дейност (SAR) за компанията на Доналд Тръмп DT Marks Baku, сочат материалите. Тогава Тръмп още не е президент, а голям предприемач с високи политически амбиции.

Банките са длъжни да подават такива доклади, когато забележат съмнителни плащания. Както отбелязва Deutsche Bank, „търговската цел на транзакцията не можа да бъде потвърдена“, както и „връзката“ между изпращача и получателя на парите.

Това не е изненадващо. Компанията на Тръмп получи три парични превода от клиент на естонския клон на най-голямата датска банка Danske Bank (клиентът не е посочен в документа). Този клон скоро стана известен по целия свят, когато се разбра, че е специализиран в пране на пари от Русия и страните от ОНД.

През юни 2015 г. Тръмп направи прочутото си слизане по златното ескалаторче в „Тръмп Тауър“ на Манхатън и официално обяви кандидатурата си за президент на САЩ. Приблизително месец и половина преди това Deutsche Bank забеляза още едно подозрително плащане. Този път на компанията на Тръмп THC Baku Services плати британската фирма Faberlex от сметката си в същия естонски клон на датската банка. Парите бяха малко над 140 000 долара. Но важното е откъде идваха. Faberlex е ключова фирма от „Азербайджанския ландромат“ — мащабна мрежа за пране на пари, която стана известна благодарение на разследването на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP).

Чрез тази фирма и сметки в естонския клон на датската банка преминаваха корупционни плащания към европейски депутати. Така по време на разследване италианските прокурори установиха, че Faberlex е била използвана за подкупване на вече бившия член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Лука Волонте, който лобираше в интересите на Азербайджан. През 2021 г. в Италия той е осъден на 4 г. затвор за получаване на подкупи от азербайджански политици.

Немските разследващи установиха, че чрез естонския клон на датската банка пари са постъпвали и към бившия депутат от Бундестага, също бивш член на ПАСЕ, Едуард Линтнер. През 2025 г. той е осъден на девет месеца лишаване от свобода за получаване на подкупи при лобиране в интересите на азербайджанския режим. Поради напреднала възраст (88 г.) получи условна присъда. Линтнер предава средства и на друг бивш депутат от Бундестага, Аксел Фишер, който работеше в ПАСЕ и също лобираше в интересите на Азербайджан. Фишер беше признат за виновен в подкуп и през 2026 г. получи една година и два месеца условно.

През февруари 2018 г. Deutsche Bank включи в доклада за подозрителна дейност още едно плащане между тръмповата THC Baku Services и „компания, свързана с руския ландромат“. Нейното име не можа да бъде установено от документите.

Общо към 2020 г. компаниите на Доналд Тръмп бяха забелязани в подозрителни парични транзакции за повече от 3 милиона долара, включително с фирми, „свързани с руската и азербайджанската схема за пране на пари“ и други съмнителни структури, се казва в документ на нюйоркския офис на Deutsche Bank.

В същия документ се споменаваше, че компаниите на Тръмп DT Marks Baku и THC Baku Services през януари 2020 г. отново стават предмет на доклад на банката за подозрителна дейност — за „операции, включващи лица и компании, свързани с азербайджанската схема за пране на пари“ (в документа не беше уточнявано за кои точно лица и компании става дума).

„Азербайджанският ландромат“ и Русия

Faberlex, забелязана в корупционните плащания, както и други ключови компании от „Азербайджанския ландромат“ (британските Hilux Services и Polux Management), бяха регистрирани на номинален собственик — обикновения шофьор от Баку Махарам Ахмадов, който дори отдалеч не прилича на олигарх.

И трите марионетни фирми използваха електронна поща, създадена на руски ресурс — [email protected]. Пощата и свързаният с нея азербайджански мобилен телефон бяха регистрирани на името на Исмаил Ахмадов (предполагаем роднина на Махарам), установи „Важни истории“. На нашите обаждания на азербайджанския номер никой не отговори. А скоро номерът беше изключен. На въпросите, изпратени по електронната поща, също никой не реагира.

Паричните транзакции на Faberlex, Hilux и Polux са свързани с още една марионетна британска компания — Datemile Alliance, действала от 2012 до 2016 г. Естонските власти я отбелязаха в рамките на разследване за пране на пари чрез местния клон на датската Danske Bank. Datemile и нейните контрагенти обединяваха азербайджанската схема за пране на пари с руската. Така например Datemile Alliance получава пари от още една марионетна фирма от Обединеното кралство — Metastar Invest. А тя — от руския износител на оръжия, държавната компания „Рособоронекспорт“. Metastar Invest е контролирана от две фирми, които също регистрират компанията Armut Services. Тя пък е замесена в извеждането на 230 милиона долара от Русия, за което стана известно в рамките на „делото на Сергей Магнитски“ (юрист на фонда Hermitage Capital Management, убит в руския следствен изолатор. — бел. ред.).

Данните за паричните транзакции, които станаха достъпни за OCCRP в рамките на разследването на „Азербайджанския ландромат“, показват, че през периода на съществуване на Metastar Invest нейните контрагенти, освен „Рособоронекспорт“, са били и други стратегически предприятия. Сред тях са компании от руския металургичен комплекс (Евраз, Нижнесергинският металургичен завод, Магнитогорският металургичен комбинат), както и държавната „Роселхозбанк“, която е оглавявана от сина на бившия директор на ФСБ Николай Патрушев — един от най-близките познати на Владимир Путин.

Освен това Metastar е получавала пари от компанията Palmstone Holdings, замесена в тайна доставка на резервни части за самолети от САЩ в Русия, установиха „Важни истории“ в документи на WikiLeaks.

„Нов ред“

Когато през 2016 г. стана очевидно, че Тръмп ще стане президент на САЩ, Deutsche Bank, както показва течът, стартира вътрешен проект под името „Нов ред“ (Novus Ordo). Той засягаше самия Тръмп, членовете на семейството му, администрацията и приближени. Тръмп е дългогодишен клиент на Deutsche Bank. Банката отпусна кредити на стотици милиони долари за неговия бизнес в сферата на недвижимите имоти. Но щом влезе в сферата на голямата политика, банката направи Тръмп и хората от неговото обкръжение „защитени клиенти“. Достъпът до информация за тях беше ограничен дори в самата банка. В документите и вътрешната кореспонденция се стремяха да не назовават Тръмп по име, въведоха съкращенията DT и DJT (пълното му име е Доналд Джон Тръмп).

Но със секретността не се получи. През 2017 г. банков служител по погрешка изпрати на трето лице линк към финансови данни за повече от 1500 клиенти, включително за три сметки на американския президент. След вътрешна дискусия в банката решиха да не съобщят на Тръмп за това. „Блестящ изход“, — написа на ръководството си един от банковите служители.

През 2019 г. в своите документи Deutsche Bank констатира, че не й е известно за каквито и да е връзки между президента Тръмп и Русия. Но още следващата година състави доклад за същите 3 милиона долара, получени от компаниите на Тръмп от съмнителни източници, сред които бяха компании, „свързани с руския и азербайджанския ландромат“.

Противоречиви чувства

Тръмп е проблемен клиент и за други банки. Американската Capital One Bank, която го обслужваше много години, през март 2021 г. се отказа от него и затвори 366 негови сметки поради „рискове, свързани с пране на пари“. Тогава Тръмп подаде съдебен иск срещу банката, настоявайки, че решението е необосновано и е взето в угода на уок-политиката (термин, означаващ политиката на „пробудилите се“ — пропаганда на социална, расова и полова справедливост. — бел. ред.). Съдебният процес продължава и до днес.

Вътрешните документи на Deutsche Bank показват, че и там е имало дискусии за Тръмп. На заседание на банковия комитет по репутационни рискове през март 2016 г., девет месеца преди Тръмп да стане президент на САЩ, един от ръководните служители на Deutsche Bank директно задава въпроса дали има несъответствие между ценностите и убежденията на банката и ценностите и убежденията на Тръмп, и доколко банката е удовлетворена от такъв клиент при очевидно несъответствие? На което друг ръководител отговори: в случай че банката реши, че не иска отношения с Тръмп, банката ще трябва да поеме отговорността за това решение и да помисли как да го съобщи на Тръмп. Но решението да не му удължат кредита може да има негативни последици, ако той стане президент, подчерта служителят.

През април 2019 г. постоянният комитет на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, отговарящ за надзора на финансовия сектор, официално поиска от Deutsche Bank да предостави данни за Тръмп. Включително информация за „комуникации по широк кръг въпроси, за отношенията със „защитени клиенти“ (тоест самия Тръмп, семейството и обкръжението му. — бел. ред.), за „руския ландромат“, за „датската банка“ и др.“. Немската банка се оказа между чука и наковалнята.

„Има официална молба за предоставяне на информация, това е Конгресът, разбира се… Щабквартирата на Deutsche Bank във Франкфурт ще трябва да отговори на тези въпроси, за да избегне тежки последици“, съобщи на юридическия екип на Deutsche Bank една от служителките във вътрешна кореспонденция на 31 март 2021 г. Но веднага отбеляза: „Да споделим всичко не е изход“.

Срокът на действие на тази молба изтече през януари 2023 г. Конгресмените не я подновиха. Следващата година Тръмп отново стана президент на САЩ.

Тръмп не отговори на въпросите на журналистите от проекта: Белият дом пренасочи въпросите към организацията на Тръмп, но там не реагираха на тях.

Deutsche Bank съобщи на Barracuda Media, че не коментира отношенията си с Тръмп.

„На банките юридически е забранено да коментират въпроси, обсъждани с надзорните органи в САЩ, и доклади за подозрителна дейност, включително наличието или отсъствието им“, отбелязаха в банката.

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