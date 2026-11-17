Софийският градски съд остави в ареста Йордан Атанасов, който е обвинен в убийството на кучето Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада".
Градският съд потвърди решението на районния с мотива, че е обществено опасен.
Той е обвинен по чл. 325 б, което предвижда лишаване от свобода от 2-8 години. Градският съд реши, че той е проявил ненужна ярост и е проявил безразличие към страданието. Като особено важен факт съдът изтъкна, че деянието е извършено на публично място и е проявена особена жестокост, съобщи БНТ.
Новият му защитник - адвокат Мартин Кантарев, поиска по-лека мярка, тъй като Атанасов трябвало да работи, за да плаща издръжка на детето си.
Самият Йордан Атанасов също поиска от съда по-лека мярка, но молбата му не беше уважена.
Решението на градските магистрати е окончателно за настоящото производство по мярката за неотклонение.Следете новините ни в :
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17.11 2026 в 14:07
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