Необичайна и опасна история от Флорида завърши с арест. 68-годишен мъж е обвинен, че е изпратил по пощата картичка, намазана с фъстъчено масло, на жена, за която знаел, че има тежка алергия към фъстъци, съобщи ABC News, цитирана от бТВ.

Джоузеф Джерард Канселаре-младши е задържан на 13 ноември. Срещу него са повдигнати обвинения за причиняване на тежка телесна повреда и виновна небрежност, съобщиха от полицейското управление в Плантейшън.

Случаят е от 14 август 2025 г., когато жителка на града получила по пощата картичка, покрита с фъстъчено масло. Жената веднага разпознала опасното вещество и се опитала да го отстрани от ръцете си.

Въпреки бързата реакция тя получила алергична реакция – уртикария, зачервяване, сърбеж и изтръпване на ръцете.

Разследването разкрило необичаен начин, по който полицията стигнала до предполагаемия извършител. Първоначално писмото било изпратено под името Geergina Sawals. Следите обаче отвели разследващите до Канселаре.

Ключова улика се оказал 15-цифрен номер, свързан с пощенските марки от серията „Завинаги“ (Forever). Полицията проследила къде са закупени марките и установила, че пощенският автомат прави снимки на лицата на клиентите по време на покупката.

Според властите мъжът е познавал жената и е бил наясно с тежката ѝ алергия към фъстъци.

„Този случай ни напомня, че действията, целящи да навредят на други хора, могат да имат сериозни, потенциално животозастрашаващи последици“, заявиха от полицията в Плантейшън.

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