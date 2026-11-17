Граждани и организации от няколко сектора се обединяват на общ антиправителствен протест тази вечер. Сред исканията им са повече пари за култура и образование и по-голяма прозрачност на управлението.

Демонстрацията ще се състои под надслов "Положението не е розово - демокрацията е диалог!" на площад "Независимост" от 18:30 часа.

"Демокрацията е като любовта - тя трябва да се затвърждава всеки ден. Две сили поддържат демокрацията и свободата живи: силните институции и активните обединени граждани. Това е двустранен процес. За първи път от 1997 година в българския парламент има политическа сила с мнозинство, която има властта да направи промяна, но вместо това тя превръща тази привилегия в консолидиране на властта и атака срещу българското общество. Има нещо много просто и важно, което имаме склонността да забравяме - тези, които наричаме “управляващи”, всъщност избираме да служат. В демокрацията, управлението принадлежи на гражданите. И когато избраните да служат се самозабравят и станат арогантни, няма нищо по-почтено от това да им го припомним. Парламентарното мнозинство на Прогресивна България и всички политически партии имат нужда от подобно напомняне. Затова нека заедно във вторник (17.11), от 18:30 ч., излезем на площада, преди да е станало твърде късно", пишат организаторите във Фейсбук.

По думите им сме свидетели на едновластно и почти еднолично управление без диалог с обществото и с незачитане на разделението на властите. Ние обаче все още имаме светлата привилегия да изискваме този диалог и отчетност.

"Ще бъдем на площада за закони, написани заедно със засегнатите. За бюджет, в който се виждат нуждите на хората. За достоен живот за всички и достойно заплащане за тези, които работят не благодарение на, а въпреки условията, в които са поставени. За свободен граждански сектор, който е гръбнак и на гражданското общество", казват протестиращите

Те канят всички граждони, които се припознават в тези казуси, искат да ги подкрепят или имат свои собствени предложения и искат да бъдат чути, да се включат.

"Достатъчно години политически формации и представители на властта се опитват всячески да ни разединят и обърнат един срещу друг, отклонявайки вниманието ни от важните въпроси и решения, които се взимат ежедневно за сметка на всеки един от нас. Затова и настоящата инициатива няма лидер, а тези, които формално организираме протеста заставаме с имената си. Лицето на протеста е всеки един от нас. Той не е партиен, а граждански. Достойнството и свободата на един са достойнството и свободата на всички", допълват демонстрантите.

Те посочват, че по време на събитието не се допуска по никакъв начин език на омразата, демонизиране на групи хора, расизъм, хомофобия, сексизъм, както и всякакви други форми на дискриминация. Организаторите си запазват правото да изземат думата от всеки, който проповядва идеология, която противоречи с принципите на взаимното уважение и равнопоставеността.

Призивът е подписан от:

Любомира Костова, председател на сдружение "Независим културен сектор"

Мила Люцканова, културен сектор

Данита Заричинова, опазване на околната среда

Натали Тодорова, граждански сектор

Рада Наследникова

Весела Кондакова, РЦСИ Топлоцентрала

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