Дигитална реплика на крепостта Царевец в Minecraft оживя на финала на Vivacom GAME ON 2025

Българската гейминг сцена записа нова страница в историята си. На грандиозния финал на Vivacom Game ON 2025, точно в Деня на народните будители, в света на Minecraft оживя първата по рода си дигитална реплика на крепостта Царевец. Проектът е дело на едни от най-обичаните гейминг инфлуенсъри и фенове от цялата страна. Финалното събитието в Joy Station събра над 900 зрители на живо, докато 25 000 гледаха в стрийминг платформите.

Изграждането на виртуалния монумент продължи близо три месеца и се превърна в кулминацията на мащабен гейминг проект, който съчетава креативност, технологии и патриотичен дух. Dido_D и Gothika_47 – едни от най-ярките имена в българската Minecraft общност. Техният труд вдъхнови младите поколения да преоткрият българската култура през езика на любимата си игра. Виртуалната карта, изцяло хоствана на сървъри на Vivacom Fiber, позволи на хиляди играчи да се включат едновременно без прекъсвания – истинско доказателство за мощта и стабилността на оптичната мрежа. Турнирът, както и строежът на историческата забележителност, бяха осъществени именно благодарение на тази високоскоростна свързаност, която осигурява безпроблемна игра дори при най-голямо натоварване.

„Vivacom GAME ON е турнир, в който публиката определя резултатите и играе с любими геймъри. Специфичното при него е, че е насочен изцяло към непрофесионални геймъри, които горят за играта. Вярваме, че геймингът е хоби със страст, а съвременната гейминг културата превръща онлайн игрите в пространство за забавление, комуникация и нови идеи. А както видяхме и тази година чрез дигиталната реплика на крепостта Царевец – успява да обединява миналото с настоящето. Със стабилната ни мрежа и отдаденост към следващите поколения, ние ще продължим да подкрепяме българските геймъри и да даваме сцена на техния потенциал“, сподели Ангела Ангелова, мениджър Маркетингови комуникации във Vivacom.

Крепостта Царевец беше пренесена за първи път в света на Minecraft, а дигиталната възстановка даде възможност за интерактивна обиколка, достъпна от целия свят. Мащабът на възстановката е 1:1 – едно блокче в играта отговаря на 1 метър от реалната крепост, като и комплексът е построен на площ от 3.000 х 3.000 кубчета, или 9квадратна километра. Сървърът и в момента е отворен за всеки желаещ да разгледа Царевец в Minecraft: IP 87.121.54.216:25565

Кулминацията на големия финал бе епичният сблъсък между двата легендарни гейминг отбора, водени от капитаните ShadowHex (Васил Калинчев) и Kriskata (Кристиян Николов). След четири оспорвани рунда, проследени от стотици фенове на място и хиляди онлайн, титлата Fiber CHAMP 2025 спечели отборът на Кристиян Николов.

Второто издание на Vivacom GAME ON предостави уникалната възможност на зрителите да бъдат и активни участници на арената. В четирите онлайн рунда публиката се включваше директно в играта, а най-добрите сред тях си спечелиха награди от по 1000 лв.

Турнирът Vivacom Game On 2025 се превърна не просто в платформа за гейминг състезания, а в двигател на младежка активност, културна ангажираност и технологични иновации. Общият брой гледания на съдържанието, свързано с турнира, надхвърли 500 000 гледания.

За втора поредна година събитието се организира в партньорство с TDB Play, като форматът включваше серия от онлайн битки, първият гейминг сериал в YouTube, който генерира над 350 000 гледания онлайн и участие на специални гости като Владо Николов, Ивайло Захариев, Ваня Джаферович, Лео Бианки и други.

Финалът на Game On 2025 беше едновременно завършек на месеци виртуални битки и ново начало – за един гейминг свят, в който българската идентичност, технологиите и общността вървят ръка за ръка и доказват, че геймингът може да има положителен ефект и образователна насоченост.