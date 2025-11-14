Любомир Малоселски, Vivacom: Kлиентите, които избират Unlimited планове вече са 65% от всички

Наскоро Vivacom разшири портфолиото си от мобилни устройства, които правят иновациите по-достъпни за всеки. А първият собствен 5G таблет на компанията бързо се превърна в хит на пазара.

В интервю за Actualno.com директорът „Продукти и услуги“ в телекома Любомир Малоселски, обясни успеха на Vivacom 5G Tab с функционалностите му, които го правят изключително полезен и удобен и за работа, и за забавление, и за учене.

„Освен че има вградени AI функции, които много помагат във всекидневното му ползване, има и голямо място за съхранение, много издръжлива батерия и поддържа eSIM технология. За максимално удобство и гъвкавост има и клавиатура, и удобен калъф. Наистина перфектен помощник за цялото семейство, който отговаря и на едно от най-важните условия за клиентите – достъпната цена“, каза Малоселски.

Той поясни, че най-голям интерес към таблета се отчита с Unlimited плановете на Vivacom, заради всички предимства на 5G мрежата с най-голямо покритие в България (1).

Компанията няколко пъти вече е правила доставки, защото количествата бързо се изчерпват.

Vivacom е първата телеком компания, която стартира Unlimited плановете преди 3 години и не само промени пазара, но и начина, по който хората общуват. Но докъде още може да се развива тази услугата – коментира още Малоселски в интервюто:

„Бих казал – неограничено. За тези 3 години вече надградихме Unlimited портфолиото с нова добавена стойност. Увеличаваме скоростите в пакетите, включително с уникални бустери. Непрекъснато подобряваме пакетните предложения, за да направим услугите атрактивни и достъпни за все повече потребители у нас.

За новия смартфон, също хит на пазара - Vivacom 5G Pro 2, продуктовият директор отбеляза, че е още по-интелигентен и по-мощен от предишния модел а функциите, с които идва, дават най-високата добавена стойност на клиентите на телекома досега. Причината е, че впечатляващите характеристики на модела рядко се срещат за при този ценови клас смартфони. Вградените AI функции дават много възможности - автоматичен превод на разговори и съобщения в реално време, по-лесна и по-бърза обработка на снимки. Основната камера, 108 МР, прави добри снимки, а паметта - 8 GB и 256 GB – дава достатъчно място за съхранение на всякакви файлове.

„Дойде времето на достъпни мобилните устройства, които могат всичко - и Vivacom много успешно влиза в тази тенденция“, заяви Малоселски и отчете, че все повече се търсят продукти и услуги, за които потребителите не трябва да избират между качеството и цената.

Показателно е, че клиентите на Vivacom, които избират Unlimited планове, са се увеличили до 65% от всички за 3 години, откакто плановете направиха революция на пазара. Оттогава те са многократно надградени – увеличени скорости в пакетите, включително с уникални бустери, добавен роуминг за 13 държави извън ЕС, все по-добри пакетни предложения, така че услугите да са атрактивни и достъпни за все повече потребители у нас. Малоселски отбелява, че преди две години Vivacom е пуснал домашен 5G интернет, а EON в комбинация с него е удовлетворила всички потребности на клиентите за бърз интернет и качествена телевизия.

(1) Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

„Представете си колко много ще се увеличат възможностите за всички, когато неограничената свързаност ще бъде достъпна за цялото население само след няколко години, когато 5G мрежата на Vivacom се очаква да покрие над 99% от населението на България“, коментира той.

Малоселски изтъкна важността на това винаги клиентите да бъдат в центъра на всичко. Във Vivacom непрекъснато анализират от какво имат нужда потребителите, какво им харесва, какво още им е необходимо, за да надградят спрямо очакванията – затова и предлагат едни от най-интересните за пазара продукти. Именно така се появяват новите устройства Vivacom 5G Tab и Vivacom 5G Pro 2. Така се появява и достъпът до премиум спортни канали по избор с оферта с EON пакети - страхотно предимство за спортните фенове, които могат да избират между DiemaXtra или MAX Sport Plus. А оптичната мрежа на Vivacom осигурява страхотно изживяване за всеки клиент с бърза скорост и стабилна връзка, независимо от метеорологичните условия.