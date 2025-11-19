Черният петък идва с повече стил и смарт технологии от Yettel

Ноември и неговият „черен петък“ винаги идват с голямо очакване. Списъци с желания, табове, които пазим от седмици, и онази малка тръпка, когато най-накрая ще си купим нещо, което искаме отдавна, при това на по-добра цена. Но тази година Yettel превръща „Черния петък“ не просто в лов на намаления, а в момент на себеизразяване, практичност и умни решения, които остават с нас дълго след този ден.

Тук не говорим само за устройства, а за начин на живот, в който технологиите елегантно се вписват в ритъма на ежедневието ни и ни държат свързани със света. Ето и някои от най-добрите оферти, които ни предлага телекомът.

Apple Watch S10 - дизайн, който казва достатъчно сам по себе си

Когато говорим за смартчасовници, има едно име, с което всички са запознати - Apple Watch. Това е повече от аксесоар, това е модерна форма на себеизразяване. Изчистен, лек и стилен, този часовник е създаден за хора, които не просто искат да следят времето, а да го използват пълноценно.

С интуитивен дисплей, нови функции за здраве и активност и безупречна интеграция с iPhone, Apple Watch се превръща в личен асистент, треньор и моден акцент едновременно. Независимо дали спортуваме, работим или просто излизаме на среща, той винаги е там, за да ни напомни, че стилът и интелигентността вървят ръка за ръка.

През целия ноември Apple Watch Series 10 моделите се предлагат с отстъпки от Yettel при закупуване в брой или на лизинг. Цената им започва от 31.99 лв. / 16.36 евро на месец за 2 години или 659.99 лв. / 337.45 евро в брой. Налични са вариации с най-различни каишки, така че всеки да открие тази, която му подхожда в най-голяма степен.

Смарт часовници HAMA - достъпната страна на технологиите

Не всяко качествено смарт устройство трябва да бъде скъпо. Понякога е достатъчно да е практично, надеждно и красиво. Именно затова смартчасовниците от HAMA са идеален избор за онези, които искат да направят първата си крачка в света на носимите технологии.

HAMA Fit Watch 7010 е с голям AMOLED дисплей и излъчване, което би могло да пасне както на тренировка във фитнеса, така и в офиса, със спортно-елегантен тоалет. HAMA Fit Watch 5010 е с по-нежен и елегантен дизайн, подходящ за всяка модерна дама, която иска да бъде стилна и практична.

С дълъг живот на батерията и функции като проследяване на активността, пулса и съня, тези умни аксесоари предлагат всичко необходимо, за да останем свързани и мотивирани, без да натоварваме бюджета си.

Този ноември HAMA Fit Watch 7010 може да бъде закупен от Yettel за 24 месечни вноски от 4.99 лв. / 2.55 евро или в брой за 99.99 лв. / 51.12 евро. Дамският HAMA Fit Watch 5010 е на цена от 2.99 лв. / 1.53 евро на месец за 2 години или 67.99 лв. / 34.76 евро в брой.

Samsung Galaxy Buds FE - качествен звук навсякъде, по всяко време

За пълноценно изживяване по време на път или тренировка е нужен и перфектният звук. Samsung Galaxy Buds FE предлагат ясно, дълбоко и наситено аудио в компактен дизайн, който се вписва безупречно във всекидневието, като се побира във всеки джоб и малка чанта.

С функция за активно шумопотискане, дълъг живот на батерията и комфортно прилягане, те са създадени за движение, срещи, спортни активности и всичко между тях. Независимо дали сме в метрото, във фитнеса или просто на разходка в града - тези слушалки правят всеки момент по-личен и по-звучен.

Samsung Galaxy Buds FE са на преференциална цена от 6.49 лв. / 3.32 евро на месец за 2 годйни или 129.99 лв. / 66.46 евро в брой до края на ноември в Yettel, като част от промоциите за “Черен петък”.

Море от оферти

Изброените продукти са само малка част от селекцията с намалени апарати в Yettel през този ноември. Сред предложенията са и множество мобилни устройства, като освен отстъпка клиентите получават за тях и всички предимства на пакета с услуги “Смартфон вселена”. Те включват 3 години гаранция за смартфоните, вместо стандартните 2, поддръжка в оторизиран сервиз на оператора, в случай на повреда, възможност за включване на допълнителна застраховка, както и опция за връщане на стар телефон, таблет или смартчасовник за рециклиране, в замяна на отстъпка за нов уред.