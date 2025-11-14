От университета до реалния бизнес свят: Жанин избра Vivacom, за да расте уверено

Тази година Лятната стажантска програма на Vivacom отбеляза своето 22-ро издание. В нея се включиха 53 млади таланта, които работиха по реални проекти в различни звена на компанията. Всеки от тях имаше личен ментор, който го насочваше и подкрепяше в процеса на адаптация и професионално развитие.

Сред стажантите в тазгодишното издание на програма е Жанин Костадинова, студентка в четвърти курс в Техническия университет - София, специалност „Телекомуникации“. Тя става част от екипа на Vivacom в дирекция „Оперативно управление на мрежата“, където попада в отдела „Оперативна ефективност“ и конкретно в екипа „Паспортизация на мрежата“. От първия ден Жанин влиза в ритъма на реалната работна среда и има възможност да приложи наученото в университета в практиката на една от най-иновативните телекомуникационни компании в България.

По време на стажа тя работи със специализирани системи и инструменти, усвоява нови професионални умения и преминава обучения, които ще ѝ бъдат полезни във всяка бъдеща кариера – от презентационни техники до електробезопасност. Но най-ценният урок за нея остава колко важна е работата в екип и как ефективната комуникация между колеги прави всяка задача по-лесна за постигане.

Жанин насърчава бъдещите стажанти да използват пълноценно всяка възможност - да питат, да учат, да създават контакти и не на последно място - да се забавляват.

„Лятната Стажантска Програма е както голяма възможност, така и голямо приключение, на което трябва да се насладим максимално и да извлечем възможно най-много“, споделя тя.

В края на тримесечието Жанин си тръгва не просто с нови знания, а и с увереност, че мястото ѝ е именно в динамичния свят на телекомуникациите.