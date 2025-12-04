Вълшебна Коледа: Sony PlayStation5 и смарт телевизор Hisense 50A6Q на лизинг без оскъпяване от Vivacom

Vivacom посреща празниците със серия от специални предложения за своите клиенти и възможност за подаръка, който те или любимите им хора наистина искат.

Телекомът предлага специална оферта за цялото семейство: до 20 декември, клиентите могат да вземат гейминг конзолата Sony PlayStation5 и в комплект с 2-ри контролер DualSense или смарт телевизор Hisense 50”A6Q в комплект саундбар 2.1CH 240W на лизинг без оскъпяване при сключване на 24-месечен договор за EON телевизия и Vivacom Fiber интернет в сравнение с цената при еднократно плащане. Отстъпката е част от серия атрактивни предложения за подаръци през декември, които телекомът предлага за своите клиенти, за да допринесе за една истински вълшебна Коледа с Vivacom.

Sony PlayStation5 Slim е стилна и компактна версия на революционната гейминг конзола, създадена да предложи още по-интензивно и реалистично игрово изживяване. С мощен 1TB SSD, поддръжка на до 120 кадъра в секунда при 120Hz и вградена HDR технология, PS5 Slim позволява плавна картина, наситени цветове и светкавична реакция в съвместимите игри. Благодарение на лъчево проследяване, всяка сцена оживява с реалистични сенки и светлинни ефекти. Безжичният контролер DualSense (DS) добавя допълнителна дълбочина чрез хаптична обратна връзка и адаптивни спусъци, които симулират физическото усещане от действията в играта. А по време на празниците тази конзола е не просто подарък – тя е покана за споделено забавление, смях и епични битки у дома, които ще сближат цялото семейство.

Смарт телевизорът Hisense 50A6Q предлага впечатляващо 4K Ultra HD качество на картината върху 50-инчов екран с резолюция 3840 x 2160 пиксела. С честота на опресняване 4K 60 Hz (VRR) и вграден цифров тунер DVB-T2/C/S2, моделът осигурява плавно движение, ярки детайли и пълна съвместимост с различни източници на сигнал.

В комплект с телевизора идва мощен саундбар с 2.1-канален звук и 240W мощност, който предоставя плътен и кинематографичен звук с отделен субуфер за още по-добро аудио изживяване. Перфектен за празничните вечери у дома, този комплект превръща всяка стая в уютен киносалон, където семейството и приятелите могат да се насладят на любими филми, концерти и празнични предавания с несравнимо качество на картина и звук.