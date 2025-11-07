Започват продажбите на ултратънкия смартфон Motorola Edge 70 във Vivacom

Vivacom стартира продажбите на най-новия модел в премиум серията на Motorola – Edge 70, който впечатлява с дизайн, производителност и издръжливост.

Смартфонът вече е наличен в търговските обекти на телекома, както и онлайн на vivacom.bg. Всеки клиент, който закупи Motorola Edge 70 може да получи комплект аксесоари Motorola, като регистрира покупката си на motorolapromo.bg от 6 до 19 ноември или до изчерпване на наградите.

Motorola Edge 70 комбинира ултратънък дизайн с впечатляваща здравина и производителност. Корпусът с дебелина само 5.99 мм е изработен от алуминий, използван в самолетостроенето, а конструкцията е тествана по военен стандарт. Това прави моделът устойчив на екстремни температури, влага и изпускания. Дисплеят е подсилен с Corning® Gorilla® Glass 7i, осигуряващ двойно по-добра защита срещу надраскване и удари. Сертифициран по IP68/IP69, смартфонът е устойчив на потапяне до 1.5 м във вода за 30 минути, както и на директни водни струи под високо налягане.

Устройството тежи под 160 г, което го превръща в един от най-леките и фини смартфони в своя клас, и разполага с 6.7-инчов pOLED дисплей с изключителна яркост от 4500 нита. Мощният процесор Snapdragon 7 Gen 4, в допълнение с 12 GB RAM и 512 GB вградена памет за максимална производителност осигурява на потребителите множество възможности за работа, забавление, снимки и видео. Камерната система включва конфигурация с три 50MP сензора – основен, ултраширокоъгълен и селфи камера – за безупречни кадри във всякакви условия. Батерията от 4800 mAh поддържа 68W бързо зареждане и 15W безжично зареждане, осигурява до 50 часа живот.

За персонализирано изживяване, Motorola Edge 70 разполага с интелигентни функции с moto AI и стерео звук с Dolby Atmos и се предлага в три изискани цвята, сертифицирани от PANTONE – бронзово зелено, цвят водна линия и сиво.