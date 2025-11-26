Не просто телевизия, а три различни свята представя Vivacom с новите канали Arena Action, Arena Comedy и Arena Life

„Не просто нови канали с разнообразно съдържание, а три различни свята, в които зрителят може да се потопи според настроението си“. Така Христина Борисова, старши мениджър „Мултимедия и дигитални услуги“ във Vivacom, коментира пред Webcafe пускането на трите изцяло нови канала на телекома - Arena Action, Arena Comedy и Arena Life. Заедно с тях с нова визия и още по-богато съдържание се появи и добре познатият и любим семеен канал VIVACOM Arena.

Целта на екипа, който стои зад този мащабен телевизионен проект, е да покаже различните сцени на живота чрез разнообразно и въздействащо съдържание. Телевизията не е просто услуга, а пространство, в което всеки може да избира между сцените, които предлага истинският живот.

Борисова подчерта още, че програмата на новите канали в EON се ръководи изцяло от зрителските навици и желания – какво, кога и къде гледат, какъв баланс предпочитат между световни и български хитове, между документални поредици и комедия, както и кога очакват силните филмови премиери.

„Освен данните, разчитаме и на интуицията и експертизата на екипа ни – хора, които следят световните трендове и познават вкусовете на българската публика“, допълни Борисова.

Arena Action, както подсказва името на канала, е специално за феновете на адреналина и силните емоции. И идва с богата програма от екшъни, криминални трилъри, хоръри и психологически драми – с напрежение от първата до последната минута. Зрителите могат да гледат „Джон Уик“ с Киану Рийвс, както и „Бойна кръв“ с Том Харди – все заглавия, които са както зрелищни, така и със силна история. Силни са отзивите и за лимитирания корейски сериал „Изчезнали: Другата страна“, който разкрива жестоките истини за едно мрачно село, населено от духове на хора, чиито тела не са намерени.

В Arena Comedy пък Vivacom залага на смях и добро настроение – с пъстра палитра от романтични комедии, ситкоми и въобще хумор, който се харесва на всички поколения. Част от заглавията са романтичната комедия "50/50" с участието на Сет Роугън и Анна Кендрик, руските хитови сериали "Мамчета" и "Сеня/Федя", който стана култов за зрителите в цялата Източна Европа и е продължение на по-ранни проекти като "Кухня", "Хотел Елеон" и "Гранд", откъдето идват и героите.

Премиерите за България включват и испанската комедия "Наздраве" и семейния ситком "Последният Магикян".

„Arena Life е канал за зрителите, които обичат едновременно премиум съдържание, но и поредици за дълбочината и смисъла на живота“, каза още Христина Борисова.

И там могат да се гледат касови филми, документални продукции, лимитирани сериали и популярни риалити формати и ТВ игри. В програмата са „Бохемска рапсодия“ с Рами Малек и корейската драма „Дяволският съдия“, която поставя въпроси за властта и справедливостта в една разтърсваща дистопична история. Vivacom добавя и куиз шоуто на BBC “Много интересно” (Q.I.). На фокус са и известните американски риалитита „Фермер търси жена“, „Американ Айдъл“, както и „Топ дизайнер“ (Project Runway) – абсолютен хит, който дава поглед „зад кулисите“ на модата.

„Всички знаем, че всеки ден е различен и понякога искаш да се посмееш, друг път да се развълнуваш или просто да се замислиш“, каза Борисова и допълни, че за да бъде преживяването “по-емоционално и близко до зрителя“, 90% от съдържанието на новите канали е с дублаж на български.

VIVACOM Arena, освен че изненадва с нова и по-смела визия, предлага и по-богата селекция от заглавия за всички у дома. Христина Борисова сподели пред Webcafe, че там ще се излъчват както холивудски, европейски и български филми, така и сериали, анимации и документални продукции. Сред премиерите са „Професорът и безумецът“, българската историческа драма „Воевода“, както и хитовият испански сериал „Интернат: Черната лагуна“.

Трите нови канала са част от допълнителния пакет Arena Select. По време на промоционалния период до 30 ноември, Vivacom го предлага на цена от 1 € | 1.96 лв. месечно, а стандартната такса след това ще бъде 4.00 € | 7.82 лв. с ДДС.

Борисова поясни, че новите канали са включени в EON SAT PREMIUM и EON PREMIUM, докато VIVACOM Arena остава достъпен за всички във вече наличните телевизионни пакети.