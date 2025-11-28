Над 90 отбора се включиха в четвъртото издание на конкурса Solve for Tomorrow на Samsung България

За четвърта поредна година ученици представиха своите технологични решения, свързани с проблеми на устойчивото развитие, социалната промяна или финансите, като част от конкурса Solve for Tomorrow на Samsung България. Проектът е част от корпоративната социална отговорност на компанията и се реализира в България от 2022 г. в партньорство с фондация „Образование 5.0“ и „Инфино“ АД.

Конкурсът има за цел да насърчи ученици от цялата страна да идентифицират реални предизвикателства и да разработват иновативни решения за тях с помощта на дизайн мислене и STE(A)M умения. В него могат да участват ученици от 2. до 12. клас, разделени в три възрастови групи.

Мисията на програмата е да развие прагматичното мислене и стимулирането на търсене на работещи механизми за различни проблеми.

Всяка година категориите в конкурса Solve for Tomorrow търпят промени, но като цяло остават фокусирани върху някои от най-наболелите в местните общности проблеми.

Във фокуса на четвъртото издание три ключови категории на идеите за решения

В четвъртото издание на конкурса Solve for Tomorrow категориите, в които учениците могат да предлагат решения, са три – „Устойчивост чрез технологии“, „Социална промяна чрез технологии“ и „Дигитални финанси“. Първата обхваща прилагането на нови технологии и разработки с цел опазване на околната среда, насърчаване на кръговата икономика и осигуряване на добро качество на живот. Втората включва идеи за подобряване на социалната среда чрез постигане на социална справедливост и равен достъп до спорт, образование, здравеопазване и включване на уязвими групи. В последната категория учениците могат да предложат своята визия за нови технологични решения на практически проблеми в сферата на разплащанията и личните финанси.

Кои ще бъдат полуфиналистите

До 24 ноември учениците от 9. до 12. клас имаха възможност да кандидатстват с резюме на идеята, описание и видео, представящо базовия прототип в сайта www.solvefortomorrow.bg. От тях предстои да бъдат гласувани от жури девет отбора за полуфиналната фаза, в която те ще преминат през менторска програма, за да доразвият своите прототипи и да подготвят представянето си на финала на 28 март 2026 г. в София.



Там идеите им ще бъдат оценени от жури от висококвалифицирани професионалисти, което ще определи големия победител в конкурса, а отборът, събрал най-много гласове от онлайн гласуването, ще получи наградата на публиката.

Кои отбори продължават напред към полуфинала и менторската програма, организаторите ще обявят на 29 ноември в сайта на проекта www.solvefortomorrow.bg

Другите две възрастови категории – от 2. до 4., както и от 5. до 8. клас -участват изцяло онлайн. Техните регистрации започват по-късно – от 1 декември 2025 г. до 23 февруари 2026 г., като заявките включват резюме на проекта и видео. Жури ще определи по трима полуфиналисти от всяка възрастова група, а победителите ще се излъчат чрез онлайн гласуване.

Условията за участие, етапите и сроковете, критериите за оценяване и наградите са описани подробно в Регламента, публикуван на официалния сайт на конкурса www.solvefortomorrow.bg, където може да се намери информация за предишните издания, както и актуални новини.



Solve for Tomorrow е международна програма на Samsung Electronics, създадена през 2010 г. До момента в инициативата са се включили над 2.9 млн. ученици от 68 държави по целия свят. Тя е част от глобалния ангажимент на компанията да насърчава устойчиви решения и да подпомага развитието на иновативно и критично мислене у младите поколения.

В България партньорската организация „Образование 5.0“ осъществява цялостната организация на конкурса и провежда безплатни обучения и уъркшопи по дизайн мислене за ученици и учители.